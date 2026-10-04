به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره آیینی «چارو» در روستای تاریخی بهده اظهار کرد: این رویداد با هدف بازشناسی، باززنده‌سازی و معرفی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس غرب هرمزگان و با مشارکت جامعه محلی برگزار می‌شود.

او افزود: «چارو» در فرهنگ مردم منطقه با دانش و شیوه‌های سنتی تولید سفال و استفاده از کوره‌های روباز پیوند داشته و در کنار جنبه‌های فنی و معیشتی، بخشی از زندگی اجتماعی مردم منطقه را نیز شکل داده است.

محمدی اظهار کرد: در روایت‌های محلی، این آیین با شب‌نشینی، موسیقی بومی همراه بوده و در مقطعی از سال، پس از پایان فصل برداشت خرما و پیش از آغاز فصل جدید بارندگی و فعالیت‌های کشاورزی برگزار می‌شده است؛ از این رو، «چارو» را می‌توان نمونه‌ای از پیوند دانش بومی، فناوری سنتی، آیین‌های اجتماعی، موسیقی و معیشت در جوامع پسکرانه خلیج فارس دانست.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ریشه‌های فرهنگی این آیین بیان کرد: بر اساس روایت‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده درباره فرهنگ عامه منطقه، «چارو» با دانش بومی مرتبط با ساخت، پرداخت و استفاده از سفال و مصالح سنتی همچون ساروج پیوند دارد و بخشی از دانش زیست‌محیطی و معیشتی نسل‌های گذشته را در خود جای داده است.

او گفت: این سنت پس از چند دهه کم‌رنگ‌شدن، با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و تلاش سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده، در زمستان ۱۴۰۴ در قالب جشنواره آیینی «چارو» احیا شد و اکنون دومین دوره آن در تقویم رویدادهای گردشگری کشور دنبال می‌شود.

محمدی، مشارکت جامعه محلی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رویداد دانست و افزود: آنچه به جشنواره «چارو» اهمیت می‌دهد، صرفاً اجرای یک برنامه آیینی نیست، بلکه فرآیند بازشناسی و انتقال یک دانش و سنت بومی به نسل جدید است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار صیانت از میراث فرهنگی، به توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی نیز کمک کند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مستندسازی این آیین بیان کرد: طی یک سال گذشته، سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده با همراهی پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روند مستندسازی و پیگیری ثبت «چارو» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور را دنبال کرده است.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت و مستندسازی چنین آیین‌هایی می‌تواند زمینه صیانت از هویت فرهنگی منطقه و معرفی ظرفیت‌های گردشگری غرب هرمزگان را فراهم کند و بهده را به یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی استان تبدیل کند.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان پارسیان گفت: برگزاری جشنواره «چارو» در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی پارسیان می‌تواند به شکل‌گیری یک روایت منسجم از فرهنگ جوامع پسکرانه خلیج فارس کمک کند؛ روایتی که از دل زندگی مردم، دانش بومی، سفال، موسیقی و آیین‌های جمعی شکل گرفته و قابلیت معرفی در سطح ملی را دارد.

او افزود: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان حمایت از رویدادهای جامعه‌محور و کمک به تبدیل میراث زنده مردم به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری است و جشنواره «چارو» نمونه‌ای از این رویکرد به شمار می‌رود.

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