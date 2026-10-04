۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱

دومین جشنواره آیینی «چارو» در بهده پارسیان برگزار می‌شود

دومین جشنواره آیینی «چارو» در بهده پارسیان برگزار می‌شود

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری دومین جشنواره آیینی «چارو» در روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای تاریخی بهده شهرستان پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره آیینی «چارو» در روستای تاریخی بهده اظهار کرد: این رویداد با هدف بازشناسی، باززنده‌سازی و معرفی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس غرب هرمزگان و با مشارکت جامعه محلی برگزار می‌شود.

او افزود: «چارو» در فرهنگ مردم منطقه با دانش و شیوه‌های سنتی تولید سفال و استفاده از کوره‌های روباز پیوند داشته و در کنار جنبه‌های فنی و معیشتی، بخشی از زندگی اجتماعی مردم منطقه را نیز شکل داده است.

محمدی اظهار کرد: در روایت‌های محلی، این آیین با شب‌نشینی، موسیقی بومی همراه بوده و در مقطعی از سال، پس از پایان فصل برداشت خرما و پیش از آغاز فصل جدید بارندگی و فعالیت‌های کشاورزی برگزار می‌شده است؛ از این رو، «چارو» را می‌توان نمونه‌ای از پیوند دانش بومی، فناوری سنتی، آیین‌های اجتماعی، موسیقی و معیشت در جوامع پسکرانه خلیج فارس دانست.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ریشه‌های فرهنگی این آیین بیان کرد: بر اساس روایت‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده درباره فرهنگ عامه منطقه، «چارو» با دانش بومی مرتبط با ساخت، پرداخت و استفاده از سفال و مصالح سنتی همچون ساروج پیوند دارد و بخشی از دانش زیست‌محیطی و معیشتی نسل‌های گذشته را در خود جای داده است.

او گفت: این سنت پس از چند دهه کم‌رنگ‌شدن، با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و تلاش سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده، در زمستان ۱۴۰۴ در قالب جشنواره آیینی «چارو» احیا شد و اکنون دومین دوره آن در تقویم رویدادهای گردشگری کشور دنبال می‌شود.

محمدی، مشارکت جامعه محلی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رویداد دانست و افزود: آنچه به جشنواره «چارو» اهمیت می‌دهد، صرفاً اجرای یک برنامه آیینی نیست، بلکه فرآیند بازشناسی و انتقال یک دانش و سنت بومی به نسل جدید است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار صیانت از میراث فرهنگی، به توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی نیز کمک کند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مستندسازی این آیین بیان کرد: طی یک سال گذشته، سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده با همراهی پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روند مستندسازی و پیگیری ثبت «چارو» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور را دنبال کرده است.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت و مستندسازی چنین آیین‌هایی می‌تواند زمینه صیانت از هویت فرهنگی منطقه و معرفی ظرفیت‌های گردشگری غرب هرمزگان را فراهم کند و بهده را به یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی استان تبدیل کند.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان پارسیان گفت: برگزاری جشنواره «چارو» در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی پارسیان می‌تواند به شکل‌گیری یک روایت منسجم از فرهنگ جوامع پسکرانه خلیج فارس کمک کند؛ روایتی که از دل زندگی مردم، دانش بومی، سفال، موسیقی و آیین‌های جمعی شکل گرفته و قابلیت معرفی در سطح ملی را دارد.

او افزود: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان حمایت از رویدادهای جامعه‌محور و کمک به تبدیل میراث زنده مردم به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری است و جشنواره «چارو» نمونه‌ای از این رویکرد به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201457
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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