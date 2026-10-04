۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲

برپایی نمایشگاه عکس شهدای مدرسه میناب در تکیه معاون‌الملک کرمانشاه

برپایی نمایشگاه عکس شهدای مدرسه میناب در تکیه معاون‌الملک کرمانشاه

 سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه عکس شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در حاشیه دومین جشنواره ملی کودک و گردشگری به میزبانی تکیه تاریخی معاون‌الملک خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری دومین جشنواره کودک و گردشگری در کرمانشاه، نمایشگاه ویژه‌ای با موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در مجموعه تاریخی و فرهنگی تکیه معاون‌الملک برپا شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این رویداد افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه در کنار برنامه‌های متنوع جشنواره، آشنایی نسل کودک و نوجوان با میراث ملموس و ناملموس، تقویت نگاه خلاقانه آنان به حوزه گردشگری و ایجاد بستری برای کودکان کرمانشاهی است.

اعظمی بیان کرد: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از عکس‌های  شهدای کودکان میناب که به دست رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند به نمایش گذاشته شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در پایان تصریح کرد: میزبانی  شاهکار معماری تکیه معاون‌الملک از این نمایشگاه، فرصتی فراهم کرده تا کودکان کرمانشاهی علاوه بر بازدید از ظرافت‌های کاشی‌کاری این بنای بی‌بدیل و حضور در جشنواره کودک، نظاره‌گر مظلومیت کودکان شهید مدرسه میناب باشند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201458
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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