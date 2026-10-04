پایان دومین جشنواره کودک و گردشگری با استقبال پرشور کودکان کرمانشاهی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه با اشاره به اختتامیه این رویداد فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: دومین جشنواره کودک و گردشگری کرمانشاه پس از چند روز اجرای برنامه‌های شاد، آموزشی و ترویجی با محوریت آشنایی نسل آینده با هویت تاریخی و ظرفیت‌های غنی گردشگری استان، به کار خود پایان داد.

او افزود: در طول برگزاری جشنواره، شاهد حضور پرشور و پرانرژی کودکان به‌همراه خانواده‌هایشان بودیم که با اشتیاق در کارگاه‌های آموزشی، بازی‌های بومی و محلی، مسابقات قصه‌گویی، تورهای کودک‌محور و نمایشگاه‌های جانبی شرکت کردند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده علاقه عمیق نسل نونهال و خانواده‌ها به شناخت میراث‌فرهنگی و ریشه‌های هویتی دیار کرمانشاه است.

اعظمی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری فرهنگی بر روی نسل کودک بیان کرد: هدف بنیادین ما از طراحی و اجرای چنین رویدادهایی، پیوند دادن کودکان با مفاهیم اصیل میراث‌فرهنگی، حفاظت از بناهای تاریخی و مسئولیت‌پذیری در سفر است. زمانی که کودکان از سنین پایه با تاریخ، مفاخر و سنت‌های بومی آشنا شوند، در آینده به بهترین سفیران و پاسداران گردشگری و میراث کهن دیار خود بدل خواهند شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با قدردانی از تمامی فعالان، تشکل‌های مردم‌نهاد، مربیان و دستگاه‌های همکار در برپایی این جشنواره خاطرنشان کرد: بازخوردهای مثبت خانواده‌ها ما را مصمم‌تر کرد تا برنامه‌های تخصصی حوزه گردشگری کودک را در طول سال به‌صورت مستمر و در قالب تورها و کارگاه‌های هدفمند در اماکن تاریخی شاخص استان از جمله تکیه معاون‌الملک، بیستون و طاق‌بستان تداوم بخشیم.

دومین جشنواره کودک و گردشگری کرمانشاه به مناسبت هفته گردشگری روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری میز گردشگری کودک استان کرمانشاه، ماهنامه کودک ویلکان، کانون پرورش فکری کودکان و شهرداری کرمانشاه در محل تکیه معاون الملک برگزار شد.

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