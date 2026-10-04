۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲

هتل وزرا بندرعباس در جمع ۱۰ هتل برتر ایران قرار گرفت

هتل وزرا بندرعباس در جمع ۱۰ هتل برتر ایران قرار گرفت

 در نخستین دوره اهدای جوایز برادران امیدوار که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، هتل وزرا بندرعباس به مدیریت مجید میرزااسماعیلی به عنوان یکی از ۱۰ هتل برتر ایران انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش میراث‌آریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با تبریک این موفقیت اظهار کرد: قرار گرفتن هتل وزرا بندرعباس در جمع ۱۰ هتل برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های اقامتی هرمزگان در ارائه خدمات باکیفیت و حرکت در مسیر استانداردهای حرفه‌ای صنعت هتلداری است.

او افزود: اقتصاد گردشگری زمانی می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق کسب‌وکارهای محلی منجر شود که زنجیره خدمات گردشگری، به‌ویژه بخش اقامت، از کیفیت و استاندارد مناسبی برخوردار باشد. 

شهرزاد اضافه کرد: هتل‌ها و واحدهای اقامتی یکی از ارکان اصلی این زنجیره هستند و عملکرد موفق آن‌ها مستقیماً بر تجربه گردشگران و ماندگاری سفر اثر می‌گذارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: موفقیت هتل وزرا در یک رویداد ملی، علاوه بر افتخاری برای این مجموعه، ظرفیت‌های بخش خصوصی هرمزگان را در حوزه گردشگری نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر استان به عنوان یک مقصد توانمند در حوزه گردشگری و خدمات اقامتی باشد.

شهرزاد گفت: توسعه اقتصاد گردشگری در هرمزگان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و حضور مؤثر بخش خصوصی است و مجموعه‌هایی که با سرمایه‌گذاری، مدیریت حرفه‌ای و ارتقای مستمر خدمات فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در این مسیر دارند.

مجید میرزااسماعیلی، مدیر هتل وزرا بندرعباس و رئیس جامعه حرفه‌ای واحدهای اقامتی هرمزگان، نیز با قدردانی از انتخاب این مجموعه اظهار کرد: این عنوان حاصل تلاش یک مجموعه منسجم و همراهی همه کارکنان هتل است و آن را مسئولیتی برای ادامه مسیر ارتقای کیفیت خدمات می‌دانیم.

او افزود: صنعت اقامت بخش مهمی از اقتصاد گردشگری است و هرچه کیفیت خدمات و استانداردهای واحدهای اقامتی افزایش یابد، زمینه برای جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافر و رونق سایر کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری نیز فراهم‌تر می‌شود.

میرزااسماعیلی خاطرنشان کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است و فعالان بخش اقامتی استان تلاش می‌کنند با ارتقای سطح خدمات و تعامل با دستگاه‌های متولی، سهم بیشتری در توسعه اقتصاد گردشگری و معرفی شایسته ظرفیت‌های استان داشته باشند.

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کد خبر 1405071201460
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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