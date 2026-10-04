هتل وزرا بندرعباس در جمع ۱۰ هتل برتر ایران قرار گرفت

به گزارش میراث‌آریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با تبریک این موفقیت اظهار کرد: قرار گرفتن هتل وزرا بندرعباس در جمع ۱۰ هتل برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های اقامتی هرمزگان در ارائه خدمات باکیفیت و حرکت در مسیر استانداردهای حرفه‌ای صنعت هتلداری است.

او افزود: اقتصاد گردشگری زمانی می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق کسب‌وکارهای محلی منجر شود که زنجیره خدمات گردشگری، به‌ویژه بخش اقامت، از کیفیت و استاندارد مناسبی برخوردار باشد.

شهرزاد اضافه کرد: هتل‌ها و واحدهای اقامتی یکی از ارکان اصلی این زنجیره هستند و عملکرد موفق آن‌ها مستقیماً بر تجربه گردشگران و ماندگاری سفر اثر می‌گذارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: موفقیت هتل وزرا در یک رویداد ملی، علاوه بر افتخاری برای این مجموعه، ظرفیت‌های بخش خصوصی هرمزگان را در حوزه گردشگری نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر استان به عنوان یک مقصد توانمند در حوزه گردشگری و خدمات اقامتی باشد.

شهرزاد گفت: توسعه اقتصاد گردشگری در هرمزگان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و حضور مؤثر بخش خصوصی است و مجموعه‌هایی که با سرمایه‌گذاری، مدیریت حرفه‌ای و ارتقای مستمر خدمات فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در این مسیر دارند.

مجید میرزااسماعیلی، مدیر هتل وزرا بندرعباس و رئیس جامعه حرفه‌ای واحدهای اقامتی هرمزگان، نیز با قدردانی از انتخاب این مجموعه اظهار کرد: این عنوان حاصل تلاش یک مجموعه منسجم و همراهی همه کارکنان هتل است و آن را مسئولیتی برای ادامه مسیر ارتقای کیفیت خدمات می‌دانیم.

او افزود: صنعت اقامت بخش مهمی از اقتصاد گردشگری است و هرچه کیفیت خدمات و استانداردهای واحدهای اقامتی افزایش یابد، زمینه برای جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافر و رونق سایر کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری نیز فراهم‌تر می‌شود.

میرزااسماعیلی خاطرنشان کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است و فعالان بخش اقامتی استان تلاش می‌کنند با ارتقای سطح خدمات و تعامل با دستگاه‌های متولی، سهم بیشتری در توسعه اقتصاد گردشگری و معرفی شایسته ظرفیت‌های استان داشته باشند.

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