به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا شامگاه یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری در سنندج اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، مشورتی است و در این راستا تلاش کرده‌ایم تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط را افزایش دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه‌های مختلفی با دستگاه‌های اجرایی منعقد شده و تلاش کرده‌ایم تعامل سازنده‌ای با فرمانداری‌ها و مجموعه‌های خارج از بدنه اداره‌کل داشته باشیم تا مسائل و مشکلات شهرستان‌ها در حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی بررسی شود.

او عنوان کرد: شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و ایجاد زمینه برای فعال شدن آن‌ها از دیگر رویکردهای اداره‌کل است و در این مسیر تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های هر شهرستان متناسب با ویژگی‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

طالب‌نیا با اشاره به پروژه‌های شاخص استان گفت: پنج پروژه مهم را در سطح استان تعریف کرده‌ایم که این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شوند و ظرفیت حضور کردستان در عرصه بین‌المللی را تقویت می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: یکی از این پروژه‌ها، کار بر روی ظرفیت باباگرگر قروه با هدف ژئوپارک شدن این منطقه است، همچنین در آرمرده بانه، موضوع معرفی این منطقه به عنوان شهر شالبافی دنبال می‌شود.

او بیان کرد: در مریوان نیز اقدامات لازم برای ثبت جهانی روستای دره‌تفی در حال انجام است و در شهرستان دیواندره، پرونده کرفتو برای ثبت جهانی در حال آماده‌سازی است.

طالب‌نیا پروژه تاریخی خسروآباد سنندج را یکی دیگر از پروژه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: این مجموعه در جریان جنگ آسیب‌های زیادی دید و برنامه‌هایی برای احیا و ساماندهی آن در حال پیگیری است.

او تاکید کرد: هدف ما این است که جایگاه کردستان را ارتقا دهیم و ظرفیت‌های استان به گونه‌ای معرفی شود که بیش از گذشته مورد توجه گردشگران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان بیجار گفت: این شهرستان با برخورداری از ۵۴ حمام تاریخی، ظرفیت قابل توجهی دارد و به دنبال آن هستیم که بیجار را به عنوان «شهر حمام‌های تاریخی» معرفی کنیم.

طالب‌نیا افزود: این ظرفیت در کنار سایر داشته‌های تاریخی و فرهنگی بیجار می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و افزایش حضور سرمایه‌گذاران در این شهرستان باشد.

او با بیان اینکه گردشگری می‌تواند به یکی از پایه‌های مهم اقتصادی کردستان تبدیل شود، اظهار کرد: تاکنون ۱۱۸ میلیارد تومان از منابع مختلف برای حوزه گردشگری استان پرداخت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در هفته دولت چهار طرح گردشگری در استان به بهره‌برداری رسید و تا پایان سال نیز ۱۵ طرح با سرمایه‌گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر به بهره‌برداری خواهد رسید.

او همچنین از انتخاب استان به عنوان پایلوت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در کشور خبر داد و گفت: کردستان در ایام جنگ با توجه به شرایط موجود، در زمینه اسکان رایگان مسافران و افراد استان‌های درگیر جنگ همکاری داشت.

طالب‌نیا ادامه داد: در حوزه سدها نیز با همکاری منابع طبیعی، فراخوان عمومی برای شش سد و ۲ رودخانه استان منتشر شده است تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری این مناطق فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اضافه کرد: واگذاری بناهای تاریخی در قالب ماده ۲۷ نیز آماده شده و به دنبال فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی برای احیا و بهره‌برداری از این بناها هستیم.

او درخصوص حمایت از تاسیسات گردشگری آسیب‌دیده در جریان جنگ نیز گفت: برای هفت مورد از تاسیسات گردشگری آسیب‌دیده، تسهیلات به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده است.

طالب نیا با اشاره به طرح انتخاب روستاهای گردشگری کشور اظهار کرد: از میان ۸۰۰ روستای منتخب، ۱۶ روستا انتخاب می‌شوند که دو روستای دره‌تفی و پالنگان از کردستان در این فهرست قرار دارند.

او افزود: پالنگان نیز برای ثبت جهانی کاندیدا شده و تلاش می‌کنیم از ظرفیت این روستاها برای معرفی هرچه بیشتر کردستان در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کنیم.

طالب‌نیا با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل در حوزه صنایع‌دستی گفت: در این بخش به دنبال تعریف یک زنجیره کامل و تبدیل کردستان به هاب منطقه‌ای صنایع‌دستی هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: فروشگاه صنایع‌دستی در خانه کرد سنندج تعریف شده و در انبار غله نیز زمینی برای فعالیت‌های صنایع‌دستی اختصاص یافته که برای اجرای آن به دنبال جذب سرمایه‌گذار و تامین اعتبار هستیم.

او ادامه داد: زمینی در خیابان شهدا نیز برای ایجاد مرکز فروش محصولات صنایع‌دستی در نظر گرفته شده است.

طالب‌نیا گفت: برای تکمیل این زنجیره، خانه حبیبی نیز برای راه‌اندازی موزه هنرهای سنتی در نظر گرفته شده که در آن ۱۴ رشته صنایع‌دستی معرفی خواهد شد و تلاش می‌کنیم این مجموعه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: حدود ۶۲۰ نفر در رشته‌های بومی صنایع‌دستی در سطح استان به صورت رایگان آموزش دیده‌اند و ۲۷ مورد مجوز نیز در این حوزه صادر شده است.

او بیان کرد: یک‌هزار و ۱۳۹ نفر در مجموع ۵۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۱۱ نفر موفق به دریافت مهر اصالت و نشان ملی صنایع‌دستی شده‌اند و ۱۱ نفر نیز نشان بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به راه‌اندازی نخستین هنرستان صنایع‌دستی استان در سال‌جاری گفت: چند تفاهم‌نامه در حوزه صنایع‌دستی منعقد شده و نمایشگاه‌ها و ورکشاپ‌های مختلفی نیز در طول سال برگزار شده است.

طالب‌نیا چاپ کتاب صنایع‌دستی ویژه کودکان، آموزش فروش آنلاین و پیگیری ایجاد تشکل‌های تخصصی و افزایش مشارکت صنعتگران در امور این حوزه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: حمایت از صنعتگران نیازمند تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال مجموع جرائم ثبت‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی ۲۸ مورد بوده است.

او یادآور شد: در این مدت ۲ مورد تخریب، یک مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و ۱۴ مورد حفاری غیرمجاز شناسایی و پیگیری شده است.

طالب‌نیا بیان کرد: در بخش کشفیات نیز ۹۱ فقره شیء تاریخی کشف شده و ۱۸ دستگاه فلزیاب و چهار دستگاه بیل مکانیکی توقیف شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان ضافه کرد: در ارتباط با جرائم حوزه میراث‌فرهنگی در این مدت ۵۲ نفر دستگیر شده‌اند.

طالب‌نیا اظهار کرد: مجموعه برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول، توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از صنعتگران و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در سطح ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

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