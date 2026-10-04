ساحل روستای هدف گردشگری درک زرآباد پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، خدیجه براهویی روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این برنامه با هدف حفاظت از محیط زیست، صیانت از سواحل، ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از جاذبه‌های طبیعی شهرستان برگزار شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان افزود: در این برنامه، شرکت‌کنندگان با حضور در ساحل روستای درک، ضمن جمع‌آوری پسماندهای موجود در محدوده ساحل، بر اهمیت حفظ پاکیزگی و صیانت از این جاذبه ارزشمند طبیعی تأکید کردند.

او ادامه داد: روستای درک Darak Village به دلیل برخورداری از چشم‌انداز کم‌نظیر تلاقی کویر و دریای عمان، از مقاصد شاخص گردشگری شهرستان زرآباد به شمار می‌رود و به عنوان نامزد ثبت جهانی مورد توجه قرار دارد که حفاظت از محیط طبیعی، منظر و سیمای این منطقه، نقش مهمی در حفظ ارزش‌های گردشگری و توسعه پایدار آن دارد.

به گفته براهویی، مشارکت جامعه محلی، جوانان و فعالان گردشگری در این برنامه، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی در حفاظت از میراث طبیعی و گامی در جهت ترویج گردشگری پایدار در شهرستان زرآباد است.

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