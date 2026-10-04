به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی یزد با فعالان گردشگری صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی شهرداری یزد برگزار شد.

در این نشست، فعالان و رؤسای انجمن‌های گردشگری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و درباره راهکارهای توسعه و رونق گردشگری استان یزد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تشکل‌های گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید شد.

از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست، برگزاری نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته یزد بود که در این خصوص، درباره روند برگزاری نمایشگاه، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و زمینه‌های مشارکت فعالان، تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری بحث و تبادل نظر شد.

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