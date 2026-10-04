به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه همزمان با هفته گردشگری و آغاز هفته نیروی انتظامی، در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی حضور یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در این برنامه با تبریک هفته گردشگری و آغاز هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: مشارکت و حضور مردم در رویدادها و صحنه‌های ملی، نمونه‌ای از پیوند جامعه با هویت فرهنگی و تاریخی کشور است و این سرمایه اجتماعی در طول نسل‌ها تداوم یافته است.

طالب‌نیا افزود: توجه به این نمونه‌های فرهنگی و اجتماعی و ثبت و معرفی آن‌ها به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس، به انتقال ارزش‌ها و روایت‌های فرهنگی به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

او عنوان کرد: مجموعه میراث‌فرهنگی استان در کنار برنامه‌های فرهنگی و مردمی، تلاش می‌کند ارتباط مستقیم خود با شهروندان را تقویت کرده و از ظرفیت این برنامه‌ها برای معرفی داشته‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان استفاده کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: در حاشیه تجمع شبانه مردم سنندج، میز خدمت این اداره‌کل برپا شده و کارشناسان و کارکنان این مجموعه به‌صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات، درخواست‌ها و پرسش‌های شهروندان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بودند.

او هدف از برپایی میز خدمت را تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، تسهیل روند رسیدگی به مطالبات شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی عنوان کرد.

طالب‌نیا بیان کرد: همچنین نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در حاشیه این برنامه برپا شد و بخشی از آسیب‌های واردشده به آثار وبناهای تاریخی در طول جنگ تحمیلی رمضان را در معرض دید شهروندان قرار داد.

او با گرامیداشت هفته گردشگری و آغاز هفته نیروی انتظامی، بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی و مردمی و استفاده از ظرفیت این رویدادها برای تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه تاکید کرد.

تجمع شبانه مردم سنندج با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در میدان آزادی این شهر برگزار شد.

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