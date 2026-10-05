امنیت فرهنگی از ارکان بنیادین امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی به مناسبت آغاز هفته انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا و تجلیل از مجاهدت‌های حافظان امنیت، بر ضرورت بازتعریف جایگاه امنیت فرهنگی و پیوند راهبردی آن با صیانت از میراث‌فرهنگی و هویت ملی تاکید کرد.

صالحی‌امیری در این پیام، هفته نیروی انتظامی را فرصتی برای پاسداشت مردان و زنانی دانست که در خط مقدم صیانت از امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی ایستاده‌اند و افزود: این انسان‌ها امنیت را مسئولیتی ملی و اخلاقی می‌دانند و با ایمان، انضباط، دانش و فداکاری، از آرامش جامعه و اقتدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

او با تاکید بر پیوند بنیادین میان امنیت و میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: نسبت میان «امنیت» و «میراث‌فرهنگی» پیوندی بنیادین و راهبردی است. میراث‌فرهنگی، صورت مادی و معنوی حافظه یک ملت و یکی از مهم‌ترین منابع تولید هویت جمعی است.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به جایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در یکی از حساس‌ترین و در عین حال کمتر دیده‌شده‌ترین سنگرهای دفاع از ایران ایستاده است، سنگری که موضوع آن، حفاظت از آثار و بناهایی است که هر یک بخشی از تاریخ این سرزمین را در خود جای داده‌اند.

او با اشاره به ایستادگی نیروهای حفاظت در مجموعه‌هایی چون کاخ گلستان، سعدآباد، چهل‌ستون و دیگر بناها و موزه‌های تاریخی، این ایستادگی را فراتر از انجام یک وظیفه سازمانی دانست و گفت: این ایستادگی، نمادی از یک مسئولیت تمدنی بود، ینکه حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید رشته اتصال یک ملت با تاریخ و هویت خویش گسسته شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پابانی پیام خود با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی تصریح کرد: پاسداشت خون شهدای نیروی انتظامی و تکریم مجاهدت‌های حافظان امنیت، باید با تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی امنیت، تعمیق سرمایه اجتماعی و صیانت از هویت تاریخی و تمدنی کشور همراه باشد.

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