به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با هفته گردشگری و به مناسبت روز جهانی گردشگری، نشست «هم‌اندیشی استادان و فعالان گردشگری با محوریت هوش مصنوعی؛ بازتعریف آینده گردشگری ایران» به همت گروه گردشگری خانه اندیشمندان علوم انسانی در موزه دفینه برگزار شد و استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت گردشگری درباره فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، موضوعاتی همچون ضرورت بازطراحی تجربه گردشگر، حکمرانی هوشمند، ایجاد زیرساخت و بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، تحول دیجیتال، شخصی‌سازی سفر، قیمت‌گذاری، آموزش نیروی انسانی، حریم خصوصی و اصالت فرهنگی و همچنین نقش هوش مصنوعی در توانمندسازی جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت.

هوش مصنوعی و آینده گردشگری ایران

بهناز پورخداداد، مدیر گروه گردشگری خانه اندیشمندان علوم انسانی، با تبریک روز جهانی گردشگری گفت: با توجه به اینکه شعار امسال سازمان جهانی گردشگری به موضوع هوش مصنوعی اختصاص دارد، تصمیم گرفتیم در این نشست بررسی کنیم که چگونه می‌توان از این فناوری در گردشگری ایران استفاده کرد و ظرفیت‌های موجود کشور را در این زمینه به کار گرفت.

او افزود: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن دیدگاه استادان و فعالان گردشگری درباره نقش هوش مصنوعی در آینده این صنعت است.

پورخداداد با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو میان دانشگاه و صنعت اظهار کرد: یکی از اهداف گروه گردشگری خانه اندیشمندان علوم انسانی از ابتدای فعالیت، استفاده از دیدگاه استادان دانشگاه و فعالان بخش‌های مختلف گردشگری از جمله هتلداران، راهنمایان و دفاتر خدمات مسافرتی بوده است.

طراحی و قیمت‌گذاری بسته‌های سفر با کمک هوش مصنوعی

ابوالقاسم ساسان، پیشکسوت و فعال حوزه گردشگری، با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت خود در این حوزه گفت: مهم‌ترین مسئله این است که بتوانیم گردشگر را از نقاط مختلف جهان به ایران بیاوریم، شرایط مناسبی برای او فراهم کنیم و کاری کنیم که با رضایت کشور را ترک کند و دوباره بازگردد.

او تأکید کرد: هیچ تبلیغی بهتر از خود گردشگر نیست و اگر گردشگر تجربه خوبی از ایران داشته باشد، می‌تواند بهترین مبلغ برای کشور باشد.

ساسان یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی را طراحی و قیمت‌گذاری بسته‌های سفر دانست و گفت: باید بتوانیم بسته‌های پنج، هفت و ۱۰ روزه برای گردشگران خارجی طراحی و قیمت‌گذاری کنیم و این بسته‌ها را در اختیار آژانس‌های خارجی قرار دهیم.

او افزود: گردشگر خارجی معمولاً از ماه‌ها قبل برای سفر برنامه‌ریزی می‌کند و لازم است از مدت‌ها پیش هزینه و جزئیات سفر مشخص باشد. هوش مصنوعی می‌تواند در محاسبه هزینه‌ها و طراحی برنامه سفر به ما کمک کند.

هوش مصنوعی یک ابزار خنثی نیست

حسن افراخته با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی را نباید صرفاً یک ابزار فناورانه دانست، گفت: هوش مصنوعی یک شبکه فعال از انسان‌ها و فرایندهاست و باید بررسی کنیم که در ایران در چه شبکه‌ای قرار خواهد گرفت، به چه چیزهایی وابسته است و چه روابط و بازیگرانی را تغییر خواهد داد.

او افزود: هوش مصنوعی یک «میانجی» است و می‌تواند در محتوا و مسیر تصمیم‌گیری دخالت کند و پیامدهایی ایجاد کند که از ابتدا قابل پیش‌بینی نبوده‌اند.

افراخته با اشاره به کاربردهای این فناوری در گردشگری گفت: در برخی کشورها سامانه‌هایی وجود دارد که با دریافت اطلاعاتی مانند علایق، بودجه و زمان سفر، برنامه‌ای متناسب با گردشگر طراحی می‌کنند و حتی فعالیت‌ها، غذا، جابه‌جایی و زمان‌بندی سفر را پیشنهاد می‌دهند.

او تأکید کرد: گردشگری ایران باید خود را برای مسافری آماده کند که از ماه‌ها قبل برنامه سفر و بودجه خود را مشخص کرده و انتظار دارد بر اساس اطلاعات دقیق، بهترین تجربه ممکن برای او طراحی شود.

گردشگری ایران به راهبرد روشن نیاز دارد

نادر کریمیان سردشتی نیز با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در مدیریت گردشگری گفت: این فناوری می‌تواند در سازمان‌دهی صنعت گردشگری، بهبود تجربه گردشگر، مدیریت مقصد و ارائه اطلاعات به کار گرفته شود.

او با بیان اینکه گردشگری با حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، کشاورزی و صنایع غذایی ارتباط دارد، افزود: نمی‌توان گردشگری را یک حوزه جدا از سایر بخش‌های کشور دانست.

کریمیان نبود راهبرد مشخص و بازاریابی مؤثر را از مشکلات گردشگری ایران دانست و گفت: جنگ و شرایط منطقه بر گردشگری تأثیر دارند، اما مسئله فقط شرایط امروز نیست و ایران در چند دهه گذشته نیز راهبرد روشن و مشخصی برای توسعه گردشگری نداشته است.

او تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های استفاده از هوش مصنوعی در ایران می‌تواند افزایش کارآمدی مدیریت گردشگری باشد.

آینده گردشگری، همکاری انسان و هوش مصنوعی است

مجتبی جاودان با اشاره به سرعت تحولات فناوری گفت: اگر ایران وارد حوزه هوش مصنوعی نشود، فاصله آن با کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت.

او با تأکید بر اینکه انسان همچنان باید تصمیم‌گیرنده اصلی باشد، افزود: گردشگری صرفاً یک فرایند مکانیکی نیست و در بخش‌هایی که ارتباط عاطفی و انسانی اهمیت دارد، حذف انسان می‌تواند اثر منفی داشته باشد.

جاودان حکمرانی هوشمند، زیرساخت مناسب و آموزش را از پیش‌نیازهای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی دانست و گفت: کافی نیست فقط چند واحد درسی درباره هوش مصنوعی به برنامه‌های دانشگاهی اضافه شود، بلکه باید آموزش این فناوری در سطوح مختلف و در ارتباط با رشته‌های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت ورود هوش مصنوعی به هتل‌ها، مراکز اقامتی و خدمات گردشگری و استفاده از فناوری‌هایی مانند کلان‌داده، اینترنت اشیا، بلاک‌چین و چت‌بات‌ها برای شناخت رفتار گردشگران تأکید کرد.

هوش مصنوعی بدون داده مانند موتور بدون سوخت است

مهدی باصولی با اشاره به فاصله میان آموزش دانشگاهی و بازار کار گفت: برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها باید با مشارکت جدی فعالان صنعت تدوین شوند تا فاصله میان دانشگاه و بازار کاهش یابد.

او یکی از مشکلات اساسی را نگاه تقلیل‌گرایانه به هوش مصنوعی دانست و گفت: هوش مصنوعی فقط چت‌بات نیست، بلکه باید بتواند الگوها را از داده‌ها استخراج کند، کلان‌داده را تحلیل کند، قیمت‌گذاری پویا انجام دهد، احساسات بازار را بشناسد و جریان سفر گردشگران را پیش‌بینی کند.

باصولی تأکید کرد: داده‌های گردشگری ایران ضعیف، پراکنده و جزیره‌ای هستند و در بسیاری از موارد از انسجام و قابلیت اعتماد کافی برخوردار نیستند.

او تصریح کرد: هوش مصنوعی بدون داده مانند موتوری است که سوخت ندارد.

مسئله اصلی، بازطراحی گردشگری است

محمدحسین یزدانی با اشاره به مفهوم «بازطراحی» در شعار امسال گردشگری گفت: نمی‌توان هوش مصنوعی را روی ساختارهای موجود گردشگری و موزه‌ها سوار کرد و انتظار تحول داشت، بلکه باید از ساخت موزه و انتخاب آثار تا نحوه ارائه و تفسیر آنها دوباره طراحی شود.

او روایت را یکی از عناصر اصلی گردشگری دانست و گفت: تجربه گردشگری هم بخش مکانیکی و هم بخش انسانی دارد و هنوز مشخص نیست هوش مصنوعی تا چه اندازه می‌تواند خاطره، احساس و عاطفه را بازتولید کند.

یزدانی افزود: هوش مصنوعی می‌تواند عملکرد راهنما را تحلیل و حتی خطاهای او را شناسایی کند، اما همین مسئله می‌تواند اهمیت خلاقیت انسانی را بیشتر کند.

پیش از هوش مصنوعی باید به میراث فرهنگی توجه کنیم

اکبر پورفرج با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل بنیادی میراث فرهنگی گفت: پیش از آنکه درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، باید مسائل اساسی میراث فرهنگی و گردشگری را حل کنیم.

او با انتقاد از وضعیت برخی محوطه‌های باستان‌شناختی و مدیریت میراث فرهنگی افزود: آگاهی مردم از ارزش واقعی محوطه‌های تاریخی می‌تواند در جلوگیری از تخریب و غارت آنها مؤثر باشد.

پورفرج همچنین بر ضرورت تقویت آموزش دانشگاهی در حوزه مدیریت میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: میان منبع، میراث، جاذبه و محصول گردشگری مراحل مختلفی وجود دارد و ایران در بسیاری از موارد هنوز در مرحله شناسایی و حفاظت از منابع خود با مشکل مواجه است.

او افزود: گردشگری بر خلاقیت استوار است و هوش مصنوعی نمی‌تواند بدون اتکا به داده‌ها و تجربه‌های پیشین، محتوایی کاملاً مستقل ایجاد کند.

ضرورت عملیاتی کردن هوش مصنوعی

محمداسماعیل ارجمندی با تأکید بر اینکه بحث هوش مصنوعی نباید فقط در سطح نظری باقی بماند، گفت: باید ببینیم در عمل کدام مجموعه‌های گردشگری از این فناوری استفاده می‌کنند و چه تغییری در بازار ایجاد شده است.

او به تجربه استفاده یک هتل از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این سامانه می‌تواند نظرات مهمانان را تحلیل کند، نقاط ضعف را شناسایی کند و در حوزه فروش و قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

ارجمندی آموزش نیروی انسانی را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: برای عملیاتی کردن هوش مصنوعی باید به تخصص و نسل جوان اعتماد و فاصله میان دانشگاه و بازار کار را کاهش داد.

هوش مصنوعی می‌تواند جوامع محلی را توانمند کند

علیرضا دربان آستانه با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی برای گردشگری جامعه‌محور گفت: این فناوری می‌تواند به افراد و جوامع محلی کمک کند تا ظرفیت‌های خود را بهتر معرفی و ایده‌های خود را به محصول گردشگری تبدیل کنند.

او افزود: فردی در یک روستا ممکن است ایده خوبی داشته باشد، اما نتواند آن را به شکل مناسب ارائه کند؛ هوش مصنوعی می‌تواند در شکل دادن و ارائه این ایده مؤثر باشد.

دربان آستانه همچنین درباره نقش داده در عملکرد هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: بخشی از داده‌ها توسط شرکت‌های بزرگ تولید می‌شوند و ممکن است الگوریتم‌ها نیز تحت تأثیر همین داده‌ها قرار گیرند.

گردشگری ایران به حکمرانی هوش مصنوعی نیاز دارد

علی موحد با اشاره به تغییر جایگاه هوش مصنوعی از یک ابزار به موتور تحول صنعت گفت: استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری ایران بیشتر نقطه‌ای است تا سیستمی و مشکل اصلی نیز نبود حکمرانی نظام‌مند گردشگری است.

او افزود: در حوزه‌هایی مانند کشف مقصد، مدیریت مقصد، تغییر برنامه سفر و ارتقای تجربه گردشگر، هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

موحد بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت، داده و حکمرانی مشخص گردشگری تأکید کرد و گفت: اگر این زیرساخت ایجاد نشود، پروژه‌های نقطه‌ای و جزیره‌ای تکرار خواهند شد و خروجی بزرگی به دست نخواهد آمد.

کلید تحول گردشگری، بازطراحی است

مریم صداقت نیز با تأکید بر مفهوم بازطراحی گفت: مزیت رقابتی مقصد در آینده فقط به جاذبه‌های آن وابسته نیست، بلکه به توانایی مقصد برای تبدیل داده‌های گردشگر به تجربه بهتر نیز بستگی دارد.

او افزود: صرف اضافه کردن فناوری به فرایندهای موجود، تحول ایجاد نمی‌کند. برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی باید زیرساخت، ارتباطات، داده قابل اعتماد و نیروی انسانی توانمند وجود داشته باشد.

صداقت چهار سطح بازطراحی را شامل تجربه گردشگر، کسب‌وکارهای گردشگری، مدیریت مقصد و حکمرانی و سرمایه انسانی دانست و گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به شخصی‌سازی سفر، پیش‌بینی تقاضا، قیمت‌گذاری، بازاریابی، کاهش ازدحام و توزیع متعادل گردشگران کمک کند.

او همچنین بر اهمیت حریم خصوصی، امنیت داده و اصالت فرهنگی تأکید کرد و گفت: گردشگری نه با فناوری آغاز می‌شود و نه با فناوری پایان می‌یابد؛ گردشگری به واسطه انسان معنا پیدا می‌کند و آینده، آینده همکاری انسان و هوش مصنوعی است.

ضرورت حکمرانی هوشمند و زیرساخت داده

آزاده عابدین‌زاده نیز با اشاره به تجربه فعالیت در روستای جهانی سهیلی گفت: ایران از نظر میراث فرهنگی، میراث ناملموس، موزه، فرهنگ و مردم ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما صرف داشتن این ظرفیت‌ها کافی نیست.

او تأکید کرد: گردشگری باید در حکمرانی کشور به عنوان یک اولویت دیده شود و برای حکمرانی هوشمند گردشگری نیز ابتدا باید زیرساخت و داده‌های دقیق و قابل تحلیل فراهم شود.

عابدین‌زاده با اشاره به تجربه زنان روستای سهیلی در استفاده از هوش مصنوعی برای معرفی صنایع دستی گفت: وقتی در یک روستا هم‌زمان با استفاده از فناوری، با قطع برق و نبود آنتن تلفن مواجه هستیم، روشن است که ابتدا باید زیرساخت فراهم شود.

او همچنین بر ضرورت حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی تأکید کرد و ایجاد زیرساخت ملی داده در حوزه گردشگری را ضروری دانست.

لزوم کاهش وابستگی به هوش مصنوعی عمومی

محسن قادری با اشاره به تجربه شبکه‌های اجتماعی گفت: همان‌گونه که جامعه در زمان ورود اینستاگرام آمادگی و داده کافی برای مواجهه با آن نداشت، اکنون نیز باید درباره پیامدهای استفاده از نسخه‌های عمومی و رایگان هوش مصنوعی هوشیار باشیم.

او افزود: استفاده یکسان از هوش مصنوعی عمومی می‌تواند باعث تولید خروجی‌های مشابه و حتی بسته‌های سفر مشابه برای گردشگران شود.

قادری بر ضرورت افزایش سواد هوش مصنوعی و توجه به مالکیت داده و فناوری تأکید کرد.

گردشگری ایران ابتدا باید دیجیتال شود

مهسا مطهر، از راه‌اندازان استارتاپ «ایران پلنر»، با اشاره به تجربه این مجموعه گفت: مهم‌ترین مشکل در زمان راه‌اندازی این استارتاپ، نبود داده دیجیتال گردشگری بود.

او افزود: به دلیل نبود داده‌های دقیق، بخش زیادی از اطلاعات و برنامه‌های سفر به صورت دستی تولید شد.

مطهر تأکید کرد: گردشگری ایران ابتدا باید دیجیتال شود و سپس به سمت هوش مصنوعی حرکت کند.

او گفت: هوش مصنوعی نمی‌تواند تجربه گردشگری را جایگزین کند، اما می‌تواند آن را ساختارمند، پایش و نقاط بحرانی را شناسایی کند.

گردشگری باید شخصی‌سازی شود

پویان مقدم نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران گفت: هوش مصنوعی می‌تواند گردشگری را از یک صنعت انبوه به سمت گردشگری شخصی‌سازی‌شده سوق دهد.

او افزود: به جای طراحی بسته‌های یکسان برای همه، می‌توان با استفاده از داده و هوش مصنوعی برای هر گردشگر بر اساس علایق و ویژگی‌های او برنامه‌ای اختصاصی طراحی کرد.

مقدم تأکید کرد: برای این کار ابتدا باید عناصر گردشگری ایران شناسایی و به یکدیگر متصل شوند و بانک‌های اطلاعاتی جامع شکل بگیرد.

ایران به تولید محتوای معتبر نیاز دارد

آرش نورآقایی با اشاره به سرعت توسعه عامل‌های هوشمند گفت: یکی از مشکلات جدی ایران، کیفیت داده و محتواست.

او افزود: اگر منابع معتبر و قابل دسترسی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تولید نشود، هوش مصنوعی نیز نمی‌تواند تصویر دقیقی از کشور ارائه کند.

نورآقایی تأکید کرد: کشورها فقط با جاذبه‌های خود به مقصد گردشگری تبدیل نمی‌شوند، بلکه محتوا نیز می‌تواند یک مقصد را در ذهن مردم بسازد.

مقصد هوشمند باید به مقصد شناختی تبدیل شود

ناصر رضایی نیز با تأکید بر ضرورت تفکیک مفاهیم فناوری گفت: هوش مصنوعی فقط یک دستیار نیست، بلکه یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر انسان است.

او مفهوم گذار از «مدل ابزار» به «زیست‌بوم شناختی» را مطرح کرد و گفت: مقصد هوشمند باید بتواند به مقصدی شناختی تبدیل شود؛ یعنی نظام گردشگری باید بتواند ادراک کند، یاد بگیرد و خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

رضایی بر بازطراحی کل زنجیره سفر و زنجیره ارزش گردشگری و توجه هم‌زمان به انسان، جامعه محلی و محیط زیست تأکید کرد.

تأکید بر آموزش تصمیم‌گیرندگان و نیروی انسانی

عباس جزایری نیز آموزش تصمیم‌گیرندگان را یکی از اولویت‌های استفاده از هوش مصنوعی دانست و گفت: ابتدا باید مدیران و تصمیم‌گیرندگان کشور با این فناوری آشنا شوند و سپس آموزش آن در میان دفاتر و مجموعه‌های گردشگری گسترش یابد.

او همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای گردشگری سالمندان در آینده و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در این حوزه تأکید کرد.

محمد قندهاری نیز نگرانی نیروی انسانی از جایگزین شدن با هوش مصنوعی را موضوعی دانست که نیازمند مطالعه و آینده‌پژوهی است.

تجربه انسانی در هتل قابل جایگزینی نیست

مهدی خوش‌خرام با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در هتل‌ها گفت: فناوری می‌تواند بسیاری از فرایندها را تسهیل کند، اما تجربه انسانی و مهمان‌نوازی را نمی‌توان به‌سادگی جایگزین کرد.

او با اشاره به تجربه استفاده از ربات در هتل گفت: ربات‌ها در ابتدا برای مهمانان جذاب بودند، اما پس از مدتی جذابیت خود را از دست دادند؛ زیرا ربات نمی‌تواند لبخند، احساس و خلاقیت انسان را داشته باشد.

خوش‌خرام همچنین بر ضرورت توجه به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها تأکید کرد و گفت: پیش از توسعه گسترده هوش مصنوعی باید زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی صنعت هتل‌داری نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت یافتن کاربردهای واقعی هوش مصنوعی

سیاوش ایمنی با تأکید بر ضرورت آینده‌پژوهی گفت: خروجی چنین نشست‌هایی نباید فقط فهرستی از کاربردها و تهدیدهای هوش مصنوعی باشد، بلکه باید مشخص کنیم مشکلات اصلی گردشگری و هتلداری ایران چیست و هوش مصنوعی دقیقاً چه کمکی می‌تواند برای حل آنها ارائه کند.

او افزود: مشکلات ایران با کشورهای دیگر یکسان نیست و باید تجربه کشورهای مختلف را با شرایط ایران تطبیق داد.

هوش مصنوعی باید مانند زیرساخت دیده شود

ساسان قاسمی نیز هوش مصنوعی را به یک زیرساخت تشبیه کرد و گفت: همان‌گونه که جاده به خودی خود خوب یا بد نیست و نحوه استفاده از آن اهمیت دارد، هوش مصنوعی نیز ابزاری است که باید استفاده درست از آن را یاد گرفت.

او بر نقش بخش خصوصی در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی تأکید کرد و پیشنهاد داد راهنمایان گردشگری و دیگر فعالان صنعت در قالب انجمن‌ها و کنسرسیوم‌ها به یکدیگر متصل شوند.

قاسمی همچنین بر ضرورت حضور متخصصان هوش مصنوعی، جامعه‌شناسان و آینده‌پژوهان در نشست‌های بعدی تأکید کرد.

تأکید بر اخلاق و اصالت فرهنگی

رضا علی‌اصل با بیان اینکه نمی‌توان در برابر تغییر ایستاد، گفت: هوش مصنوعی یکی از بزرگ‌ترین تغییرات پیش روی ماست و مسئله اصلی این است که یاد بگیریم چگونه از آن استفاده کنیم.

او با تأکید بر اهمیت داده افزود: هوش مصنوعی زمانی مفید است که داده مناسب وجود داشته باشد.

علی‌اصل همچنین درباره تولید محتوای فرهنگی با هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: اگر بدون توجه به اصالت فرهنگی از این ابزار استفاده کنیم، ممکن است محتواهایی تولید شود که با فرهنگ و هویت ما سازگار نباشد؛ بنابراین تدوین اصول و کدهای اخلاقی ضروری است.

گردشگری نیازمند استراتژی روشن است

احمد محیط طباطبایی نیز با اشاره به تاریخ فناوری گفت: هیچ فناوری صرفاً جایگزین فناوری دیگری نشده است و همان‌طور که ظهور عکاسی موجب از بین رفتن نقاشی نشد، نباید تصور کنیم هوش مصنوعی نیز همه فناوری‌ها و مشاغل را حذف خواهد کرد.

او گردشگری را ابزاری برای شناخت متقابل ملت‌ها دانست و تأکید کرد: ایران نیازمند یک استراتژی روشن گردشگری است و باید مشخص شود دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هرکدام چه نقشی در توسعه این صنعت دارند.

طباطبایی همچنین بر آموزش میراث فرهنگی، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و تدوین کدهای اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی تأکید کرد.

گردشگری می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه ایران باشد

در پایان این نشست، علی‌اصغر قاسمی با تشکر از استادان، پژوهشگران و فعالان حاضر گفت: طولانی شدن جلسه نشان می‌دهد موضوع گردشگری و هوش مصنوعی برای فعالان این حوزه اهمیت زیادی دارد.

او گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه کشور دانست و گفت: ایران از نظر جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی، فکری و تمدنی سرمایه عظیمی در اختیار دارد و گردشگری می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه کشور باشد.

قاسمی افزود: ارزش این نشست تنها در تولید چند ایده خلاصه نمی‌شود، بلکه قرار گرفتن استادان دانشگاه، فعالان صنعت، پژوهشگران و اعضای جامعه مدنی در کنار یکدیگر اتفاق مهمی است.

او تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها بر عهده دولت نیست و اندیشمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و بخش خصوصی نیز باید نقش خود را ایفا کنند.

در این نشست، در مجموع بر این نکته تأکید شد که هوش مصنوعی نه یک راه‌حل مستقل برای مشکلات گردشگری ایران، بلکه ابزاری برای بازطراحی تجربه گردشگر، کسب‌وکارهای گردشگری، مدیریت مقصد و حکمرانی است؛ ابزاری که اثربخشی آن به وجود داده‌های معتبر، زیرساخت مناسب، نیروی انسانی توانمند، سیاست‌گذاری منسجم و رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی وابسته است.

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