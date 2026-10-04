به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منطقه نمونه گردشگری آویشن گفت: این مجموعه از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و لازم است موانع موجود بر سر راه اجرای طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

او افزود: در این بازدید، روند پیشرفت پروژه، ظرفیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه منطقه و همچنین مشکلات و موانع موجود با حضور سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گرفت.

مستوفیان با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در این بازدید اظهار کرد: موضوعات مرتبط با اداره‌کل راه و شهرسازی، تأمین و توسعه روشنایی مجموعه و همچنین وضعیت آسفالت مسیرهای دسترسی و معابر داخلی منطقه از جمله مهم‌ترین مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع آن‌ها راهکارهای اجرایی پیشنهاد شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران تأکید کرد: رفع موانع طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند اجرای پروژه‌های گردشگری از اولویت‌های این معاونت است و تلاش می‌کنیم مسائل این پروژه از مسیرهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

او ادامه داد: مقرر شد مشکلات و موانع مطرح‌شده در کارگروه سرمایه‌گذاری معاونت اقتصادی استانداری تهران مطرح و با حضور دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه بررسی و اتخاذ شود.

مستوفیان خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، علاوه بر کمک به فعال شدن ظرفیت‌های بالقوه مناطق، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه متوازن گردشگری در شهرستان دماوند و استان تهران باشد.

انتهای پیام/