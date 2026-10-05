به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست داخلی بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، با حضور رئیس اداره آموزش، حمایت از تولید و بازاریابی، کارشناسان صنایع‌دستی و اعضای مسئول پیگیری تأسیس تشکل، ابعاد مختلف تشکیل این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی به‌صورت دقیق بررسی و مفاد آن تشریح شد و حاضران درباره مراحل تشکیل، نحوه سازماندهی اعضا، فرآیندهای اجرایی و الزامات فعالیت تشکل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای در ساماندهی و تقویت فعالیت‌های حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: ایجاد یک تشکل منسجم می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان این حوزه در تصمیم‌سازی‌ها، پیگیری مسائل صنفی و حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان هنرمندان، تولیدکنندگان و مجموعه‌های مرتبط را فراهم کند.

او افزود: در این نشست، پیش‌نویس اساسنامه تشکل نیز مورد بررسی قرار گرفت و بندهای مختلف آن با هدف رفع ابهامات و فراهم‌کردن بستر مناسب برای آغاز فعالیت تشکل، بررسی و درباره موارد نیازمند اصلاح یا تکمیل، تبادل نظر شد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع تشکیل این تشکل با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای فعالان صنایع‌دستی استان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود مراحل پیش‌رو با هماهنگی و دقت لازم دنبال شود.

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