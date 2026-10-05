۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶

روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی هرمزگان بررسی شد

روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی هرمزگان بررسی شد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی و پیش‌نویس اساسنامه این تشکل خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست داخلی بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، با حضور رئیس اداره آموزش، حمایت از تولید و بازاریابی، کارشناسان صنایع‌دستی و اعضای مسئول پیگیری تأسیس تشکل، ابعاد مختلف تشکیل این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی به‌صورت دقیق بررسی و مفاد آن تشریح شد و حاضران درباره مراحل تشکیل، نحوه سازماندهی اعضا، فرآیندهای اجرایی و الزامات فعالیت تشکل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای در ساماندهی و تقویت فعالیت‌های حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: ایجاد یک تشکل منسجم می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان این حوزه در تصمیم‌سازی‌ها، پیگیری مسائل صنفی و حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان هنرمندان، تولیدکنندگان و مجموعه‌های مرتبط را فراهم کند.

او افزود: در این نشست، پیش‌نویس اساسنامه تشکل نیز مورد بررسی قرار گرفت و بندهای مختلف آن با هدف رفع ابهامات و فراهم‌کردن بستر مناسب برای آغاز فعالیت تشکل، بررسی و درباره موارد نیازمند اصلاح یا تکمیل، تبادل نظر شد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع تشکیل این تشکل با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای فعالان صنایع‌دستی استان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود مراحل پیش‌رو با هماهنگی و دقت لازم دنبال شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301469
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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