امیرحسین حکمت‌نیا، مدیر میز ملی گردشگری ادبی، مدرس و نویسنده گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: گردشگری ادبی محصولی از نسل سوم گردشگری خلاق است به طوری‌که نسل سوم گردشگری جهان، گردشگری خلاق لقب گرفته و از سال ۲۰۰۰ میلادی در ادبیات گردشگری جهان جای خودش را باز کرده و متکی بر «روایت‌گری» و «تجربه‌گرایی» است. گردشگر در این نمونه تورها و برنامه‌ریزی‌ها تجربه مضاعفی از مقاصد پیدا می‌کند.

وی افزود: تحولات صنعت گردشگری جهان در هزاره سوم، سفر را از تماشای صرف آثار تاریخی به سمتی سوق داده که در آن «خلق معنا»، «روایت‌گری» و «زیست در جهان مفاخر» حرف اول را می‌زند. ایران به‌عنوان یکی از غنی‌ترین کانون‌های شعر و عرفان شرق، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در گردشگری ادبی برخوردار است.

سفرنامه‌نویسان و پیشینه کهن ادای احترام به مفاخر ایران

حکمت‌نیا با بیان اینکه گردشگری ادبی تلفیقی مبارک میان تاریخ، فرهنگ و مفاخر یک سرزمین است، افزود: هرچند ادبیات نظری گردشگری ادبی از سال ۲هزار در جهان بازتعریف شد، اما ریشه این نوع سفرها در ایران قدمتی دیرینه دارد. چنان‌که در قرن هشتم هجری، ابن‌بطوطه مراکشی حدود شش دهه پس از درگذشت شیخ اجل سعدی شیرازی به مزار او شرفیاب می‌شود و شرح آن را می‌نویسد، یا در عصر صفوی، ژان شاردنفرانسوی و جهانگردان متعدد دیگری از مقابر شعرای پارسی‌گوی یاد کرده و لحظات حضور خود را به کتابت درآورده‌اند. خود سعدی نیز از نگاه ما نخستین آموزگار گردشگری جهان است، آنجا که می‌سراید: در اقصای عالم بگشتم بسی / به سر بردم ایام با هر کسی / به هر گوشه‌ای یافتم راحتی / ز هر خرمنی توشه‌ای یافتم.

دبیر میز ملی گردشگری ادبی با تبیین ساختار این صنعت خاطرنشان کرد: گردشگری ادبی امروز بر سه ضلع اساسی استوار است، نخست بناهای اصیل و انکارناپذیر تاریخی نظیر مقابر و خانه‌های حقیقی مشاهیر، دوم مسیرهای خلق احساس و داستان‌ها و سوم بناهای نوساخت و موزه‌های موضوعی که با پیوست ادبیات شکل گرفته‌اند.

وی با اشاره به الگوهای موفق منطقه‌ای تصریح کرد: سرمایه‌گذاری روی مقبره نظامی در گنجه یا تبدیل قونیه به مقصد گردشگری ادبی و عرفانی بر محور مولانا، نشان می‌دهد که ادبیات و عرفان ظرفیت بالایی در جذب گردشگر پایدار دارند.

مقبره شمس تبریزی؛ تقویت زیرساخت کالبدی و هویت عرفانی

حکمت‌نیا به چندبعدی بودن شخصیت مفاخر ایرانی از جمله حافظ، سعدی و خیام اشاره کرد و گفت: شمس تبریزی نقطه‌عطف پیوند شعر، اندیشه و عرفان شرق است. در همین راستا، مناسب‌سازی، ساماندهی و یادمان‌سازی مقبره شمس تبریزی در خوی اقدامی کاملا درست و بنیادین در مسیر تقویت مقصد گردشگری ادبی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: انتظار شناخت شمس توسط تمام جهان بدون ایجاد زیرساخت و آگاهی‌بخشی، توقعی ناممکن است. ابتدا باید کالبد و مقصد را مهیا کرد و در گام بعد با ابزارهای نوین تبلیغاتی، برگزاری فستیوال‌ها و تولید محتوا، جاذبه را به جامعه جهانی معرفی کرد.

پیشنهاد ثبت «هفته شمس» در مهرماه

این کارشناس حوزه گردشگری با تاکید بر ضرورت رویدادسازی مستمر بیان کرد: امیدواریم با تامین اعتبارات لازم، زمینه همکاری با تورگردانان تخصصی فرهنگی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان رسانه‌ای فراهم شود. پیشنهاد مشخص ما نام‌گذاری رسمی بازه زمانی یکم تا هشتم مهرماه هر سال به عنوان «هفته شمس» و تشکیل ستادی منسجم برای هدایت جریان مسافر و گردشگر به این یادمان است، باید مقصد شمس تبریزی را با رویدادسازی و تعریف «هفته شمس» در مهرماه تثبیت کنیم.

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