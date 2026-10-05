۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹

انجمن ورشوسازان بروجرد فعالیت خود را آغاز کرد/ اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو

انجمن ورشوسازان بروجرد فعالیت خود را آغاز کرد/ اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز به کار انجمن ورشوسازان بروجرد خبر داد و گفت: با اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۵ برای تولید ورق ورشو، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان این رشته در تأمین مواد اولیه برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور از آغاز به کار انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

او گفت: در سال ۱۴۰۲ بنای تاریخی تکیه موثقی، که یکی از تکیه‌باغ‌های ارزشمند شهرستان بروجرد به شمار می‌رود، به عنوان «خانه ورشو» افتتاح شد و از آن زمان به محلی برای حضور و فعالیت هنرمندان و صنعتگران این رشته تبدیل شده است.

حسن‌پور ادامه داد: در حال حاضر تمامی فعالان حوزه ورشوسازی و قلم‌زنی بروجرد در این مجموعه تاریخی مشغول فعالیت هستند و خانه ورشو به پایگاهی برای حفظ، احیاء و توسعه این هنر اصیل تبدیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از هنرمندان این حوزه گفت: برای نخستین بار از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو به هنرمندان و فعالان این رشته اختصاص یافته است. این اقدام مهم پس از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان بروجرد محقق شد.

او افزود: تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان ورشوساز بوده است و با راه‌اندازی فرآیند تولید ورق ورشو در بروجرد، زمینه رفع این مشکل فراهم خواهد شد. در نتیجه هنرمندان می‌توانند پس از تولید ورق در داخل شهرستان، فرآیند قلم‌زنی و تولید محصولات نهایی را نیز در همین منطقه انجام دهند.

حسن‌پور تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تقویت زنجیره تولید، ظرفیت صادرات ورق ورشو و محصولات قلم‌زنی‌شده را افزایش داده و زمینه توسعه بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به جایگاه ملی هنر ورشوسازی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد به عنوان نخستین شهر ملی استان لرستان با عنوان شهر ملی ورشوسازی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

او خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این شهر در حال انجام است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، بروجرد به عنوان «شهر جهانی ورشوسازی» در فهرست شهرهای جهانی صنایع‌دستی ایران و جهان به ثبت برسد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301473
محسن سلاح ورزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha