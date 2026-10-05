به گزارش خبرنگار میراث آریا، نبی‌الله شمسی‌فر مدیر مخابرات منطقه لرستان با عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، زمینه‌های مشترک همکاری میان مخابرات منطقه لرستان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت استمرار و تقویت همکاری‌ها در راستای حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی استان تأکید کردند.

در ادامه این نشست، مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی و فنی شرکت مخابرات منطقه لرستان، زمینه رصد و پایش شبانه‌روزی محوطه‌های باستانی در نقاط مختلف استان فراهم شود.

این اقدام با هدف پیشگیری از تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی و همچنین مقابله با حفاری‌های غیرمجاز انجام خواهد شد و می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی ارزشمند استان لرستان داشته باشد.

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