به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور رضایی فرماندار شهرستان ازنا با عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های شهرستان ازنا در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره راهکارهای توسعه این بخش‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فرماندار ازنا با اشاره به جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه گردشگری شهری و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، موضوع توسعه و ساماندهی برخی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان از جمله محوطه کوی کیوان و قلعه خرابه مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم برنامه‌ریزی برای معرفی و توسعه این ظرفیت‌ها تأکید شد.

همچنین مسائل مربوط به تأمین نیروی انسانی و تجهیز اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ازنا مطرح شد و مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان برای پیگیری و رفع بخشی از نیازهای این اداره قول مساعد داد.

در پایان، دو طرف بر تداوم همکاری و تعامل برای توسعه گردشگری، حفظ و احیای آثار تاریخی و حمایت از حوزه صنایع‌دستی شهرستان ازنا تأکید کردند.

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