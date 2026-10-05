به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید عبداللهی یکشنبه ۱۲ مهرماه جاری گفت: اقامتگاه بوم‌گردی فیروزه و عمارت زمرد در شهر درود که از شهرهای گردشگری و مورد توجه گروه‌های مختلف گردشگر و طبیعت گرد است و در راستای توسعه گردشگری و تأمین زیرساخت های اقامتی این مجموعه ها با کمک بخش خصوصی به ظرفیت فضاهای اقامتی شهرستان افزوده شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زبرخان ادامه داد: اقامتگاه بوم‌گردی فیروزه در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع با چهار اتاق مجهز به آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام مجزا ظرفیت اقامت ۴۰ نفر را دارد.

عبداللهی افزود: این واحد اقامتی با سرمایه‌ ثابت حدود ۲۰۰میلیارد ریال و مبلغ هفت میلیارد ریال بابت بهسازی آن هزینه و راه‌اندازی شده است.

او تصریح کرد: هم‌چنین اقامتگاه بوم‌گردی عمارت زمرد نیز در متراژ ۱۸۰ مترمربع زیربنا و پنج اتاق با سرمایه ثابت ۲۶ میلیارد ریال و حدود پنج میلیارد ریال صرف بهسازی آن هزینه شده است که ظرفیت اقامت ۱۵ نفر را دارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زبرخان اظهار کرد: از تعداد ۱۰ اقامتگاه دارای مجوز این شهرستان، پنج واحد اقامتی در شهر گردشگری درود قرار دارد و به زودی دو اقامتگاه دیگر نیز پس از بهسازی به ظرفیت اماکن اقامتی افزوده خواهد شد.

عبداللهی گفت: شهر درود با توجه به اقلیم متفاوت و کوهستانی بودن و طببعت بی‌نظیر آن و وجود یک آبشار دائمی که به عنوان شهر آبشارها نیز معروف است ظرفیت سرمایه گذاری در طرح های گردشگری را دارد که نیاز است با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری زمینه ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود.

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