به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور در حاشیه افتتاح روزبازار صنایع‌دستی بروجرد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های هنرمندان صنایع‌دستی، فراهم نبودن بازار مناسب برای عرضه و فروش محصولات است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: با ابتکار معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل و همچنین همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بروجرد، روزبازار صنایع‌دستی در پارک تاریخی صامتی و در مجاورت خانه‌های تاریخی و بافت ارزشمند این شهر راه‌اندازی شد.

او با اشاره به جایگاه بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو گفت: با راه‌اندازی این روزبازار، هنرمندان و صنعتگران بروجرد می‌توانند در فضای مناسب، تولیدات و آثار خود را در معرض دید گردشگران و شهروندان قرار داده و به فروش برسانند.

حسن‌پور تصریح کرد: توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و حفظ هنرهای سنتی دارد و این روزبازار می‌تواند زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی بروجرد را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با قدردانی از همکاری فاطمه مقصودی نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد، خواستار ایجاد یک فضای دائمی برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی شد و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و فرا رسیدن فصل سرما، امکان برگزاری مستمر این روزبازار در فضای باز وجود ندارد؛ بنابراین انتظار داریم شهرداری و شورای شهر بروجرد مکانی مناسب و در شأن هنرمندان این شهر فراهم کنند.

اوافزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز آمادگی دارد با تأمین اعتبارات لازم، در فضاسازی و تجهیز این مکان همکاری کند تا زمینه فعالیت مستمر هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه محصولات آنان در طول سال فراهم شود.

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