برج رادکان کردکوی که با نام میل رادکان کردکوی نیز شناخته می‌شود، در جنوب شهرستان کردکوی، در استان گلستان قرار گرفته است. با بیش از هزار سال قدمت، این برج ۳۲ متر ارتفاع و ۱۵ متر قطر دارد و گنبد دو پوسته‌ای آن، به صورت کشیده‌ و مخروطی بلند است. با قرارگیری در مسیر جاده ابریشم، برج رادکان در گذشته راهنمای بازرگانان و مسافران بوده است. در بخش فوقانی سازه، دو ردیف تزئینات آجری با گچبری گل‌های مشابه گل لاله دیده می‌شود که به همراه کتیبه کوفی و پهلوی دورادور قسمت زیرین گنبد را پوشانده‌اند. این اثر که از جاهای دیدنی کردکوی محسوب می‌شود، در ۱۵ دی ۱۳۱۰، با شماره ۱۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.