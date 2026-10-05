ساماندهی نما و صیانت از هویت تاریخی شهرستان پیشوا بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین جلسه کمیته نما، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست فاطمه طاری سرپرست شهرداری پیشوا و با حضور حسن ژاله‌نیا مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا، علی انصاری معاون خدمات شهری شهرداری و جمعی از اعضای کمیته در ساختمان شهرداری پیشوا برگزار شد.

فاطمه طاری، سرپرست شهرداری پیشوا، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت بصری شهر اظهار کرد: ساماندهی نماهای شهری و توجه به سیمای عمومی معابر، نقش مهمی در ایجاد شهری زیبا، منسجم و متناسب با شأن شهروندان دارد و باید با جدیت دنبال شود.

حسن ژاله‌نیا، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر، بر تعامل و هماهنگی میان شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی در اجرای طرح‌های مرتبط با محدوده‌ها و آثار تاریخی تأکید کرد.

او همچنین خواستار توجه به ضوابط و مقررات میراث‌فرهنگی در اجرای طرح‌های شهری و جلوگیری از اقداماتی شد که می‌تواند به منظر، بافت و هویت تاریخی پیشوا آسیب وارد کند.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با ساماندهی نما، سیما و منظر شهری و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای حفظ هویت تاریخی و ارتقای کیفیت محیط شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

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