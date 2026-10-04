به گزارش میراث آریا، همزمان با برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل»، این رویداد هنری در بخش آموزشی خود، ۵ کارگاه تخصصی در رشته‌های مختلف هنرهای نمایشی را به صورت حضوری و برخط (آنلاین) با هدف انتقال تجربه و دانش‌افزایی برای هنرجویان و علاقه‌مندان طراحی کرده است.

این دوره از کارگاه‌ها از ۱۷ مهر آغاز شده و تا ۲۲ مهر ادامه خواهد داشت.

طبق جدول زمان‌بندی منتشر شده، جزئیات برگزاری این نشست‌های تخصصی به شرح زیر است:

کارگاه بازیگری با تدریس امین اکبری‌نسب، جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ (حضوری)



کارگاه نمایشنامه‌نویسی با تدریس شهرام احمدزاده، یکشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ (حضوری)



کارگاه کارگردانی حرفه‌ای تئاتر با تدریس سالیوس وارناس، دوشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ (برخط)



کارگاه حرکت – بدن با تدریس یاسر خاسب، دوشنبه ۲۰ مهرماه و چهارشنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ ( حضوری)



کارگاه بازیگری کودک با تدریس ناصر آویژه، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ (حضوری)



نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه سال جاری به ریاست رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریب‌زاده در تالار هنر، تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تماشاخانه پانیذ برگزار خواهد شد.

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