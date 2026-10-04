به گزارش میراث آریا، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد طارق نیک‌پور، نوازنده سازهای کوبه‌ای و عضو گروه تئاتر «تی‌توک» که به‌تازگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت، امروز، یکشنبه ۱۲ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در خانه هنر تمام ناتمام برگزار خواهد شد.

زنده‌یاد نیک‌پور از هنرمندان موسیقی جنوب و نوازنده سازهای کوبه‌ای بود که در سن ۴۰ سالگی درگذشت. او این شب‌ها با اجرای نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی در خانه هنر تمام ناتمام روی صحنه می‌رفت.

این هنرمند هرمزگانی، عصر روز جمعه دهم مهرماه، دقایقی پیش از آغاز ششمین اجرای این اثر نمایشی دچار ایست قلبی شد و صحنه را برای همیشه ترک کرد.

مراسم بدرقه و خاکسپاری این هنرمند فقید نیز امروز، یکشنبه ۱۲ مهر، ساعت ۱۵ در قطعه هنرمندان آرامستان باغو بندرعباس برگزار می‌شود.

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