به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور برای صبح دوشنبه ۱۳ مهرماه اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج - تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار - تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

او افزود: در برخی محورهای استان‌های اردبیل و گیلان نیز بارش باران جریان دارد.

بنابر اعلام پلیس، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت تردد در محور غیرشریانی گنبد- مراوه‌تپه، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

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