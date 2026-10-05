۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲

معاون گردشگری استان اصفهان خبر داد:

برگزاری همایش تخصصی «گردشگری هوشمند؛ آینده‌ای فراگیر» در اصفهان/ گامی نو برای تحول دیجیتال در دفاتر

برگزاری همایش تخصصی «گردشگری هوشمند؛ آینده‌ای فراگیر» در اصفهان/ گامی نو برای تحول دیجیتال در دفاتر

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از برگزاری همایش تخصصی و آموزشی «گردشگری هوشمند؛ آینده‌ای فراگیر» ویژه مدیران و فعالان دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی هوایی، گردشگری و زیارتی استان هم‌زمان با هفته گردشگری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان روز ۱۲ مهرماه با اشاره به برگزاری همایش تخصصی «گردشگری هوشمند؛ آینده‌ای فراگیر» در استان اصفهان، گفت: «هم‌راستا با شعار سال سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) مبنی بر برنامه دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign)، این همایش با مشارکت شرکت دانش‌بنیان پیشگام رایان و همکاری تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان در تالار رنگین‌کمان هتل آسمان برگزار شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: صنعت گردشگری امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انطباق با ابزارهای نوین فناورانه است. در این همایش تلاش شد تا راهکارهای عملیاتی تحول دیجیتال، کاربردهای هوش مصنوعی در شخصی‌سازی خدمات سفر، بازاریابی داده محور و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران برای فعالان دفاتر خدمات مسافرتی استان تشریح و تبیین شود.

آبیان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بخش خصوصی با مجموعه‌های دانش‌بنیان، افزود: تحول دیجیتال و به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی نه‌تنها بهره‌وری و توان رقابتی آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرتی را افزایش می‌دهد، بلکه زیرساخت لازم برای خلق تجربه‌های ماندگارتر و پایدارتر برای مسافران داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

او تصریح کرد: این رویداد به مدت ۴ ساعت با حضور گسترده مدیران دفاتر مسافرتی، فعالان حوزه فناوری و مسئولان استانی برگزار شد و با استقبال بسیار خوب جامعه تخصصی گردشگری همراه بود که نشان‌دهنده آمادگی و اشتیاق فعالان این حوزه برای ورود به عصر گردشگری هوشمند است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301484
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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