۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره + تصاویر

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره + تصاویر

اولین روز نمایش فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با استقبال پرشور دانش‌آموزان، داوران نوجوان، خبرنگاران کودک و نوجوان، عوامل فیلم‌ها و اهالی رسانه همراه شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نمایش آثار بخش‌های مختلف جشنواره، صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه آغاز شد و در اولین روز جشنواره با شروع نمایش فیلم ها و رویدادهای مختلف، مخاطبان زیادی با این رویداد همراه شدند.

در اولین سانس نمایش آثار این جشنواره برای کودکان و نوجوانان، از ساعت ۱۴:۳۰ فیلم‌های «نابغه و دیو سنگی»(ویژه داوران کودک) و «بادبادک‌ها(ویژه داوران نوجوان) با استقبال پرشور مخاطبان، عوامل آثار و اهالی رسانه‌ روی پرده رفتند.

برگزاری متمرکز سی‌و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مرکز همایش های بین المللی شهید امام خامنه‌ای، با تصاویر چشمگیری از حضور مخاطبان جشنواره در سانس‌های ابتدایی نمایش فیلم‌ها همراه شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301487
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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