استقبال پرشور مخاطبان از روز نخست جشنواره + تصاویر

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نمایش آثار بخش‌های مختلف جشنواره، صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه آغاز شد و در اولین روز جشنواره با شروع نمایش فیلم ها و رویدادهای مختلف، مخاطبان زیادی با این رویداد همراه شدند.

در اولین سانس نمایش آثار این جشنواره برای کودکان و نوجوانان، از ساعت ۱۴:۳۰ فیلم‌های «نابغه و دیو سنگی»(ویژه داوران کودک) و «بادبادک‌ها(ویژه داوران نوجوان) با استقبال پرشور مخاطبان، عوامل آثار و اهالی رسانه‌ روی پرده رفتند.

برگزاری متمرکز سی‌و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مرکز همایش های بین المللی شهید امام خامنه‌ای، با تصاویر چشمگیری از حضور مخاطبان جشنواره در سانس‌های ابتدایی نمایش فیلم‌ها همراه شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.

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