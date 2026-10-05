به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد استاندار سمنان برای ایجاد شورایی با عنوان رفع موانع گردشگری اظهار کرد: در جلسه اخیر با استاندار سمنان، پیشنهاد تشکیل این شورا مطرح شد و قرار است آیین‌نامه مربوط به آن با همکاری اداره‌کل تدوین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تصریح کرد: در کنار شورای رفع موانع گردشگری، پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی گردشگری در اداره‌کل را نیز مطرح کرده‌ایم که رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان در آن حضور داشته باشند و دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه را به اداره‌کل منتقل کنند.

او افزود: تشکل‌ها باید فعال باشند، چراکه امکان اینکه یک مدیرکل، استاندار، معاون استاندار، شهردار یا فرماندار بتواند صدای تک‌تک فعالان اقتصادی را بشنود وجود ندارد و انجمن‌ها می‌توانند مطالبات و مسائل فعالان این حوزه را به‌صورت منسجم منتقل کنند.

تاجیک بیان کرد: انتظار ما این است که فعالان گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای در این مسیر مطالبه‌گر باشند و اگر موضوعی را به اداره‌کل منتقل کردند و اقدامی برای آن انجام نشد، مطالبه خود را پیگیری کنند، این تعامل دوطرفه می‌تواند به حل بسیاری از مسائل حوزه گردشگری کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: پیشنهاد ما این است که جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یا معاون مسافری این مجموعه در سمنان برگزار شود تا مسائل مربوط به خدمات ریلی و راهکارهای بهبود آن به‌صورت مستقیم بررسی شود.

او همچنین درباره مسائل مالیاتی فعالان گردشگری اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای برگزاری جلسه با مدیرکل امور مالیاتی استان انجام شده است و تلاش می‌کنیم فعالان گردشگری نیز در این جلسه حضور داشته باشند تا مشکلات و دغدغه‌های مالیاتی آنان به‌صورت مستقیم مطرح و بررسی شود.

تاجیک درخصوص فعالیت تورهای غیرمجاز تصریح کرد: موضوع تورهای غیرمجاز تنها در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیست و برای سامان‌دهی این موضوع به همکاری و تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی و انتظامی نیاز است، اما می‌توان با همکاری دستگاه‌های مسئول، میزان مزاحمت و فعالیت‌های غیرمجاز را کاهش داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: جوامع محلی باید در فرآیند گردشگری شریک باشند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند، برای مثال اگر در یک روستا بوم‌گردی ایجاد می‌شود، نباید بدون توجه به ظرفیت نیروی انسانی همان روستا، نیرو از خارج وارد شود، بلکه باید اشتغال، خرید و گردش مالی در داخل جامعه محلی شکل بگیرد.

او با اشاره به ظرفیت گردشگری منطقه اوپرت افزود: اوپرت از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری کشور است و برای توسعه این منطقه، همکاری دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و فرمانداری با محوریت استانداری در حال پیگیری است.

تاجیک همچنین درباره قصر بهرام گفت: این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم به‌زودی شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم، ظرفیت قصر بهرام می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالان گردشگری گرمسار باشد و لازم است بخش خصوصی و فعالان این حوزه با هم‌افزایی از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان درباره مشکلات مرتبط با فعالیت‌های معدنی در گرمسار نیز گفت: موضوع برخی معادن و مسائل مرتبط با آن در جلساتی با مسئولان مربوطه بررسی شده و هماهنگی با وزارت دفاع برای رفع موانع موجود در حال انجام است.

او با تأکید بر ضرورت تولید محتوای حرفه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: تولید محتوا یکی از حوزه‌هایی است که فعالان گردشگری می‌توانند با استفاده از تیم‌ها و استعدادهای موجود در استان، ظرفیت‌های گردشگری سمنان را بهتر معرفی کنند.

تاجیک همچنین از پیگیری برای هماهنگی با پلیس راهور در راستای رفع برخی مشکلات فعالان گردشگری خبر داد و گفت: در این زمینه مکاتبات و جلسات لازم انجام خواهد شد تا در چارچوب قوانین و مقررات، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های مرتبط ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با قدردانی از حضور مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان در این نشست گفت: امیدواریم دفاتر خدمات در رویدادهای گردشگری استان حضور فعال داشته باشند و در کنار اداره‌کل، در اجرای برنامه‌ها و توسعه گردشگری استان نقش‌آفرینی کنند.

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