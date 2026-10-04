هوش مصنوعی اقتضای امروز هنر است/ نباید سفره انیمیشن کوچک شود

به گزارش روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جلسه هم‌اندیشی حامد جعفری دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هنرمندان حوزه پویانمایی و هوش مصنوعی ظهر امروز یکشنبه دوازدهم مهر در کاخ جشنواره برگزار شد.

در این جلسه دبیر جشنواره با هنرمندان حوزه انیمیشن که از شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف سی‌وهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هستند، گفت‌وگو کرد.

هرکدام از هنرمندان حوزه انیمیشن و فعالان هوش مصنوعی در این نشست صمیمی مشکلات و معضلات حرفه‌ای کار خود را مطرح کردند. مواردی همچون عدم حمایت از فعالان حوزه انیمیشن و به رسمیت نشناختن هوش مصنوعی از طرف اکثر ارگان‌ها و متولیان فرهنگی یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. عملکرد صداوسیما و برخی پلتفرم‌ها در ارتباط با تولیدات انیمیشن نیز یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان حوزه پویانمایی بود که تقریبا اکثر افراد حاضر در جلسه به آن اشاره کردند. این مسئله که پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند آثار خارجی را رایگان دانلود و دوبله کنند و از آن درآمد خالص داشته باشند هم موضوعی بود که بحث‌های مختلفی پیرامون آن شکل گرفت.

ساخت زمینه فرهنگی ایران‌دوستی برای کودکان و نوجوانان و کمک برای افزایش تولید آثار کوتاه و بلند انیمیشن هم از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن‌ها اشاره شد.





هوش مصنوعی اقتضای امروز هنر است

حامد جعفری دبیر جشنواره پس از شنیدن نکات انیمیشن‌سازها در این جلسه در سخنانی گفت: متأسفانه در حوزه هوش مصنوعی هنوز نگاه‌های منفی وجود دارد. اینکه انیمیشن و هوش مصنوعی را کنار هم می‌گذاریم به بعضی از دوستان انیمیشن‌ساز برمی‌خورد، البته که درک می‌کنم در این دو حوزه تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی هوش مصنوعی یک ابزار است و تکنولوژی جزو اقتضائات روز است که باید از آن بهره ببریم.

او درباره عدم حمایت فارابی و دیگر متولیان فرهنگی از ساخت انیمیشن که از خواسته‌های برخی از هنرمندان بود هم گفت: بنیاد سینمایی فارابی متولی سینمای حرفه‌ای است. اخیرا و پس از شکل‌گیری بنیاد ملی پویانمایی ما دیگر نمی‌توانیم در حوزه انیمیشن ورود کنیم. ما در فارابی متولی سینمای کودک‌ونوجوان و خانواده هستیم اما به دلیل شکل‌گیری بنیاد پویانمایی، ما دیگر نباید در حوزه انیمیشن ورود کنیم، در این بین باید به این فکر کنیم که سفره انیمیشن کوچک نشود.

جعفری بیان کرد: به نظر می‌رسد اوضاع انیمیشن این روزها خوب نیست و در بخش انیمیشن کوتاه چندان رو به جلو نیستیم. تحلیل من این است که در تضادی که به وجود آمده و در شکل‌گیری نهاد جدید، مراکز قبلی یا پا پس کشیدند یا محدودیت بودجه پیدا کردند چون تولیدات‌ کاهش پیدا کرده است. وقتی تولیدتان کم شود، خروجی آثار نیز دچار افت می‌شود. بعد از کرونا سرمایه‌گذاری در حوزه انیمیشن کاهش پیدا کرده و این موج وقتی به ایران برسد شرایط سخت‌تر هم می‌شود.

او درباره اشاره فیلمسازان به مسأله پلتفرم‌ها هم گفت: راه حل این مسئله در وزارت ارتباطات است، کمیته عالی تنظیم‌گری اگر این را مصوب کند که هر پلتفرمی موظف است درآمدی که از این حوزه به دست می‌آورد در پروسه تولید اثر ایرانی هزینه کند، این سیستم تغییر می‌کند، چند سال پیش از طرف یکی از پلتفرم‌ها پیشنهاد شد کار کودک را در اختیار بگیریم و مشخص شد ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد پلتفرم ها از حوزه کودک است در حالی که هیچ تولیدی در این حوزه ندارند. پس الزام قانونی و پیگیری‌هایی به این سبک جواب می‌دهد. اینکه جایی مثل پلتفرم دیجیتون نتوانسته به یک گردش مالی موفق برسد هم سوال مهمی است.

دبیر این رویداد در بخش دیگر از صبحت‌هایش توضیح داد: دوبله امروز جلوتر از دوبله در زمان گذشته است. مسئله ادبیات مشکل‌دار دوبلورها نیست و مسئله فضای جامعه است و اگر دوبله آنها در این بستر نباشد، کارها دیده نمی‌شود. این دوبله‌ها یک ارزش افزوده‌ای برای کارها دارد و گاهی یک تیم دوبله حرفه‌ای کار را زنده می‌کند.

جعفری در پایان اظهار کرد: برای انیمیشن باید به یک مدل خوب از بیزینس رسید تا مشکلات این حوزه را حل کرد. ما می‌توانیم در ادامهِ برنامه‌های جنبی جشنواره، نمایش‌هایی برای آثار بگذاریم تا مخاطبان آثار را ببینند.

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