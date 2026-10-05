به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری اظهار کرد: ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت قابل توجه خراسان شمالی در حوزه بوم‌گردی گفت: ۶۸ اقامتگاه بوم‌گردی در نقاط مختلف استان فعال هستند که نقش مهمی در معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی روستایی و عشایری و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان دارند.

او ادامه داد: تعدادی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان شمالی در سال‌های اخیر در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی عملکرد موفقی داشته‌اند و حضور آن‌ها در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان، توسعه بازار گردشگری و ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان و علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌کند.

دیناری تصریح کرد: بوم‌گردی یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه گردشگری روستایی و معرفی فرهنگ و هویت بومی خراسان شمالی است و حمایت از حضور فعالان این بخش در رویدادهای ملی، می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری استان و رونق فعالیت‌های جوامع محلی را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در پایان از علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، از ظرفیت‌های ارائه‌شده توسط استان خراسان شمالی بازدید کنند.

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