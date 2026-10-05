به گزارش میراث آریا، محمدهادی طهرانی مقدم روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به رونمایی از کتاب دیجیتال بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان سرزمینی با ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر است؛ سرزمینی که از یک سو شکوه تمدن چند هزار ساله سیستان و شهر سوخته را در خود جای داده و از سوی دیگر به افق‌های گسترده بلوچستان و سواحل مکران و ظرفیت‌های دریایی، گردشگری و اقتصادی آن متصل می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: در این مجموعه تلاش شده است ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان با نگاهی آینده‌نگر و با هدف معرفی فرصت‌های اقتصادی، گردشگری، زیرساختی و عمرانی، در قالبی منسجم و قابل ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.

او ادامه داد: این کتاب در دو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه شده و در مجموع شامل ۲۱ بسته و ۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری است که ۱۳ بسته در حوزه میراث‌فرهنگی، پنج بسته در حوزه فرودگاه‌ها و سه بسته نیز در حوزه آب منطقه‌ای تعریف شده است.

طهرانی مقدم بیان کرد: در بخش میراث‌فرهنگی، ۱۳ بسته سرمایه‌گذاری بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان را شامل می‌شود که از شهر سوخته و کوه خواجه در سیستان آغاز شده و تا زهک و هیرمند و در امتداد سواحل مکران تا رمین، دَرَک، گلفشان، بندر تنگ و گواتر امتداد پیدا می‌کند.

او تصریح کرد: هدف از تدوین این بسته‌ها صرفاً معرفی چند طرح سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تلاش شده است زمینه پیوند ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان با فرصت‌های اقتصادی امروز و آینده فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از هویت و اصالت این سرزمین، از این ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی استفاده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: در بخش فرودگاه‌ها نیز پنج بسته سرمایه‌گذاری با محوریت فرودگاه‌های زاهدان و خاش پیش‌بینی شده و در حوزه آب منطقه‌ای نیز سه بسته سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های نیکشهر، سرباز و چابهار معرفی شده است که می‌توانند در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در استان نقش‌آفرین باشند.

او یکی از ویژگی‌های مهم این مجموعه را ارائه در قالب «مجوز بی‌نام» عنوان کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم، مسیر ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌ها را شفاف‌تر و تسهیل کند و زمینه معرفی این فرصت‌ها در سامانه صدور مجوزها را فراهم سازد.

طهرانی مقدم با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری تنها ورود سرمایه به یک پروژه نیست، بلکه پیوند ظرفیت‌های یک سرزمین با آینده آن است؛ پیوندی که می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی، توسعه زیرساخت‌ها، شکوفایی گردشگری و افزایش ارزش افزوده برای استان و مردم آن منجر شود.

او خاطرنشان کرد: کتاب دیجیتال بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با هدف بهره‌مندی عموم مردم، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و علاقه‌مندان، در وب‌سایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان قابل دسترس خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: معرفی هدفمند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان می‌تواند به دیده‌شدن هرچه بیشتر توانمندی‌های این سرزمین و تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی آن به فرصت‌های واقعی توسعه و آبادانی کمک کند.

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