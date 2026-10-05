دوره آموزشی «بهداشت در تأسیسات گردشگری» در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، محمدعلی سپاهی روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در تداوم ویژه برنامه‌های هفته گردشگری، دوره آموزشی با عنوان «بهداشت در تأسیسات گردشگری» به همت این اداره و مشارکت مرکز بهداشت زاهدان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این دوره آموزشی در محل اداره میراث‌فرهنگی و با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش فعالان حوزه گردشگری در زمینه اصول و الزامات بهداشتی در تأسیسات گردشگری برگزار شد و جمعی از علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری و همچنین افرادی که در جشنواره خوراک و اقوام ملل حضور و مشارکت داشتند، در آن شرکت کردند.

او ادامه داد: در این دوره آموزشی، مباحث مرتبط با رعایت اصول بهداشتی، بهداشت فردی و محیطی، حفظ سلامت گردشگران و الزامات بهداشتی در ارائه خدمات گردشگری و پذیرایی شایسته تدریس شد.

به گفته سپاهی، برگزاری این دوره آموزشی در راستای برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش سطح آگاهی فعالان این حوزه و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و بهداشتی به گردشگران و شهروندان انجام شد.

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