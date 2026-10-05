به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم شریفی، بعدازظهر روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، در نشست خبری تشریح برنامه‌های بزرگداشت روز کرج اظهار کرد: آنچه طی سال‌های گذشته از کرج در فضای رسانه‌ای به بیرون منتقل شده، عمدتاً اخبار مربوط به آسیب‌ها، حوادث و اتفاقات بوده است، در حالی که واقعیت کرج بسیار گسترده‌تر از این اخبار است و در این شهر فعالیت‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جریان است که بخش قابل توجهی از آنها کمتر دیده و معرفی شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، افزود: نباید اجازه دهیم تصویری که از یک شهر در افکار عمومی شکل می‌گیرد، تنها بر اساس اخبار حوادث و آسیب‌ها باشد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه در کنار بیان مسائل و آسیب‌ها باید ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها، استعدادها و فعالیت‌های مثبت شهر نیز روایت شود تا مردم و به ویژه نسل جوان با تصویر کامل‌تری از محل زندگی خود آشنا شوند.

او با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه فعالیت دستگاه‌های فرهنگی گفت: یکی از دلایلی که موجب شده بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی کرج کمتر دیده شود، پراکنده‌کاری و موازی‌کاری دستگاه‌های فرهنگی است. گاهی در اجرای برنامه‌ها، اینکه کدام دستگاه متولی یک فعالیت است به موضوع اصلی تبدیل می‌شود، در حالی که آنچه باید برای همه ما اهمیت داشته باشد، نتیجه‌ای است که آن فعالیت برای شهر، مردم و هویت کرج به همراه دارد.

این مسئول بیان کرد: اگر چند مجموعه فرهنگی برای یک موضوع واحد برنامه‌ریزی کنند اما هر کدام مسیر جداگانه‌ای را طی کنند، طبیعی است که بخشی از ظرفیت‌ها هدر برود و خروجی مورد انتظار نیز حاصل نشود. بنابراین باید از این نگاه فاصله بگیریم و به سمت هم‌افزایی حرکت کنیم؛ یعنی دستگاه‌ها ظرفیت‌های خود را در کنار یکدیگر قرار دهند و برای یک هدف مشترک برنامه‌ریزی کنند.

او با اشاره به تغییر رویکرد در برنامه‌های هویت‌محور کرج اظهار کرد: در دو، سه سال گذشته روند برگزاری برنامه‌ها و جریان هویت‌سازی در شهر کرج تغییرات قابل توجهی داشته و امسال نیز شاهد اتفاق متفاوتی هستیم. البته برای اینکه این تغییر به یک جریان ماندگار تبدیل شود، باید برنامه‌ها از حالت مقطعی خارج شوند و استمرار داشته باشند.

شریفی تصریح کرد: هویت یک شهر موضوعی نیست که بتوان آن را در یک برنامه دو ساعته به مردم معرفی کرد. اگر قرار باشد یک ظرفیت، شخصیت، پیشینه یا ویژگی فرهنگی به عنوان بخشی از هویت کرج شناخته شود، باید درباره آن به شکل مستمر کار شود، برای آن برنامه داشت و موضوع را در مقاطع مختلف و برای گروه‌های مختلف جامعه تکرار کرد.

این مسئول توضیح داد: اگر می‌خواهیم هویت، قدمت و استعدادهای فرزندان کرج در حوزه‌های مختلف به نسل آینده منتقل شود، باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. نمی‌توان انتظار داشت با یک برنامه مناسبتی، کاری که نیازمند سال‌ها فرهنگ‌سازی است، به نتیجه برسد. این مسیر باید هدفمند باشد و دستگاه‌های فرهنگی نیز در آن کنار یکدیگر قرار بگیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تأکید بر نقش دستگاه‌های فرهنگی در این فرآیند گفت: دستگاه‌های فرهنگی نقش بسترساز دارند و باید شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر امکان دیده‌شدن و معرفی پیدا کنند. آموزش و پرورش، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج، حوزه هنری و دیگر مجموعه‌هایی که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند، هر کدام بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارند.

او تصریح کرد: اگر این دستگاه‌ها بتوانند یک برنامه منسجم و مشترک برای موضوع هویت کرج داشته باشند، نتیجه آن قطعاً با زمانی که هر مجموعه به صورت جداگانه فعالیت می‌کند، متفاوت خواهد بود. باید بتوانیم برای حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی یک جدول‌بندی و برنامه مشخص داشته باشیم تا موضوع هویت به تدریج در جامعه، خانواده‌ها و میان نسل‌های مختلف نهادینه شود.

شریفی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در هویت‌سازی شهری خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در همه زمینه‌ها نقش مهمی در اشاعه فرهنگ و فرهنگ‌سازی دارند و امروز مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه وجود دارد، داشتن دغدغه است. رسانه‌ها چراغ اول را روشن کرده‌اند و نشان داده‌اند که موضوع هویت کرج برای آنها اهمیت دارد.

او افزود: رسانه می‌تواند ظرفیت‌هایی را که شاید برای مسئولان و دستگاه‌های اجرایی عادی شده باشد، دوباره به جامعه معرفی کند. گاهی یک استعداد، یک فعالیت فرهنگی یا یک اتفاق مثبت در شهر رخ می‌دهد اما به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود. اینجا رسانه می‌تواند نقش مهمی در معرفی آن داشته باشد و نگاه جامعه را نسبت به شهر تغییر دهد.

شریفی با تأکید بر ضرورت پرهیز از کلیشه‌ای شدن برنامه‌های مناسبتی گفت: اگر برنامه‌ها فقط برای اینکه یک مناسبت برگزار شده باشد اجرا شوند، به مرور زمان به رفع تکلیف تبدیل خواهند شد. هدف ما نباید فقط برگزاری برنامه باشد، بلکه باید ببینیم بعد از برگزاری این برنامه چه اتفاقی برای شهر افتاده و چه اثری بر شناخت مردم از هویت کرج داشته است.

این مسئول درباره آیین اختتامیه برنامه‌های بزرگداشت روز کرج نیز اظهار کرد: اختتامیه این برنامه‌ها در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار خواهد شد و تا زمان برگزاری اختتامیه فرصت داریم اشکالات موجود را شناسایی و برطرف کنیم تا برنامه با حداقل ایراد برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افزود: هیچ برنامه‌ای بدون ایراد نیست و ممکن است در جریان اجرا اشتباهاتی وجود داشته باشد، اما رسانه‌ها مانند نورافکن‌هایی هستند که می‌توانند زوایای تاریک را به ما نشان دهند. اگر رسانه‌ها ایرادات را مطرح کنند، این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط ضعف را بشناسیم و برای برنامه‌های بعدی آنها را برطرف کنیم.

او در پایان گفت: امیدواریم در مسئولیتی که بر عهده داریم بتوانیم به بهترین شکل انجام وظیفه کنیم و در مسیر خدمت‌رسانی موفق باشیم. هدف ما این است که استعدادها و ظرفیت‌های شهر کرج به درستی معرفی شود و بتوانیم برای نسل آینده، تصویری واقعی و شایسته از هویت، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این شهر ایجاد کنیم.

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