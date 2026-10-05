به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی که به مناسبت هفته گردشگری در شهرستان گرمسار برگزار شد، با قدردانی از فعالیت انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان اظهار کرد: این انجمن با تلاش فعالان این حوزه شکل گرفته و موضوعات و دغدغه‌های بخش خصوصی را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: موضوعاتی مانند تأمین اجتماعی، تورهای غیرمجاز و سایر مشکلات دفاتر در جلسات و کارگروه‌های مختلف پیگیری می‌شود و تلاش داریم برای آنها راهکارهای اجرایی پیدا کنیم.

او با اشاره به برخورد با تورهای غیرمجاز تصریح کرد: با پیگیری انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و اداره‌کل، برخوردهای قضایی با تورهای غیرمجاز وارد مرحله جدی‌تری شده و مواردی از تبلیغات و فعالیت‌های غیرمجاز برای رسیدگی به دستگاه قضایی اعلام شده است.

طاهریان بیان کرد: استاندار سمنان نیز در جمع فعالان گردشگری بر پیگیری ویژه این موضوع تأکید کرد و مقرر شد برای رسیدگی به تورهای غیرمجاز و همچنین اقامتگاه‌ها و اسکان‌های غیرمجاز، سازوکار ویژه‌ای با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان درباره مشکلات حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: زمان‌بندی حرکت قطارها، کاهش سهمیه و تعداد قطارها و سهم فروش اینترنتی بلیت از جمله دغدغه‌های دفاتر خدمات مسافرتی است که باید بررسی شود.

او تصریح کرد: سهم فروش اینترنتی بلیت در حال حاضر ۵۰ درصد است و افزایش این سهم نیز قابل پیگیری است. قرار است در جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دفاتر و مسئولان مربوطه، مسائل حمل‌ونقل ریلی بررسی و پیشنهادهای استان در سطح وزارتخانه پیگیری شود.

طاهریان درباره مسائل مالیاتی دفاتر و مؤسسات گردشگری اظهار کرد: بخشی از مشکلات مالیاتی ناشی از آگاهی نداشتن برخی دفاتر از نحوه تکمیل اظهارنامه‌ها و معافیت‌های قانونی است، در حالی که ظرفیت‌هایی برای استفاده از این معافیت‌ها وجود دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از برگزاری دوره آموزشی رایگان امور مالیاتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، در صورت نهایی شدن زمان‌بندی، این دوره روز ۲۶ مهرماه در مرکز استان برگزار می‌شود و از دفاتر و فعالان گردشگری دعوت می‌کنیم در آن شرکت کنند.

او خاطرنشان کرد: مسائل تأمین اجتماعی نیز باید به‌صورت مشخص از سوی دفاتر اعلام شود تا در جلسات تخصصی با مسئولان تأمین اجتماعی و در صورت نیاز در کارگروه‌های رفع موانع تولید و گردشگری پیگیری و برای آنها راهکار پیدا شود.

طاهریان در ادامه با تأکید بر ضرورت تدوین بسته‌های نوین گردشگری تاکید کرد: تا زمانی که دفاتر صرفاً به فروش بلیت یا خرید بسته‌های آماده گردشگری از تهران بپردازند، تحول جدی در این حوزه اتفاق نمی‌افتد و باید به سمت طراحی و اجرای مستقیم تورهای تخصصی و خلاقانه حرکت کنیم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: کاهش تورهای خارجی می‌تواند فرصتی برای تقویت گردشگری داخلی و طراحی محصولات جدید باشد و باید از ظرفیت‌های استان برای ایجاد تورهای تخصصی در حوزه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی استفاده کرد.

او با اشاره به برگزاری تور یوگا در یکی از مجموعه‌های اقامتی استان افزود: این نمونه نشان می‌دهد می‌توان بر اساس موضوعات تخصصی، مخاطبان مشخصی جذب کرد. همچنین گردشگری کتاب و ادبیات می‌تواند یکی از زمینه‌های طراحی تورهای موضوع‌محور باشد؛ به‌گونه‌ای که مکان‌های مرتبط با آثار نویسندگان و شاعران به مقصد گردشگری تبدیل شوند.

طاهریان با تأکید بر نقش فناوری در آینده گردشگری بیان کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌های امسال، توجه به بخش خصوصی و فناوری‌های دیجیتال است و گردشگری استان نیز باید در همین مسیر حرکت کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت بازی‌وارسازی در گردشگری اظهار کرد: گیمیفیکیشن می‌تواند با استفاده از بازی و امتیازدهی، مخاطب را به نقاط مختلف گردشگری هدایت کند و زمینه سفر به بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و فضاهای شهری را فراهم آورد.

او خاطرنشان کرد: صرف داشتن بناهای تاریخی متعدد برای افزایش ماندگاری گردشگر کافی نیست، بلکه باید تجربه‌ای برای گردشگر ایجاد کنیم که او را به توقف، اقامت و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مقصد ترغیب کند.

طاهریان افزود: فناوری فقط ابزاری برای تولید محتوا نیست، بلکه می‌تواند از معرفی و بازاریابی تا رزرو، بوکینگ و طراحی تجربه سفر به‌عنوان یک ابزار کامل در خدمت گردشگری قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان از پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی برای دفاتر و تأسیسات گردشگری با حضور استادان و متخصصان حوزه هوشمندسازی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم فعالان گردشگری استان با راهکارهای جدید در حوزه فناوری، بوکینگ و طراحی محصولات نوین آشنا شوند تا گردشگری استان از الگوهای سنتی به سمت مدل‌های جدید و فناورانه حرکت کند.

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