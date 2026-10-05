به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا گفت: تور گردشگری و کارگاه «پیشواشناسی» روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی یکی از مدارس شهرستان پیشوا برگزار شد و دانش‌آموزان در جریان آن از شماری از آثار و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بازدید کردند.

او افزود: آستان مقدس امامزاده جعفر(ع)، بازار سنتی و محوطه آب‌انبار از جمله مکان‌هایی بود که دانش‌آموزان در این تور گردشگری از آن‌ها بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی پیشوا از نزدیک آشنا شدند.

ژاله‌نیا ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه، کارگاه آموزشی میراث‌فرهنگی با عنوان «پیشواشناسی» برگزار شد و مطالبی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان درباره تاریخ و فرهنگ پیشوا، آثار و بناهای تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، آداب و رسوم و ظرفیت‌های میراثی شهرستان ارائه شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا همچنین بر اهمیت آشنایی نسل نوجوان با میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: آموزش و معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی به کودکان و نوجوانان، زمینه تقویت حس تعلق به میراث فرهنگی و افزایش مشارکت آنان در حفاظت و معرفی این آثار را فراهم می‌کند.

او هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای دانش گردشگری دانش‌آموزان، آشنایی آنان با هویت تاریخی و فرهنگی پیشوا، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی عنوان کرد.

این برنامه در راستای تعامل و همکاری مشترک اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و آموزش و پرورش شهرستان پیشوا برگزار شد.

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