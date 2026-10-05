به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا خلجی دوشنبه ۱۳ مهر گفت: بر اساس این رویکرد، بازارچه‌های صنایع‌دستی در اماکن میراث‌فرهنگی و گردشگری تحت پوشش اداره‌کل با هدف ایجاد فرصت‌های عادلانه برای هنرمندان، افزایش زمینه فروش محصولات و معرفی ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی استان ساماندهی می‌شوند و در نخستین فرصت، ظرفیت‌های ایجادشده در اختیار هنرمندان متقاضی قرار خواهد گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: در این طرح، اعتدال، عدالت در دسترسی و رعایت حقوق همه هنرمندان به عنوان یکی از اصول اصلی مورد توجه قرار گرفته است تا فرصت حضور در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها صرفا در اختیار گروه یا افراد محدودی قرار نگیرد و امکان بهره‌مندی طیف بیشتری از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان فراهم شود.

او تصریح کرد: بر این اساس، سازوکار حضور هنرمندان در بازارچه‌ها با رویکردی شفاف و متناسب با ظرفیت هر مکان، رشته‌های صنایع‌دستی، کیفیت و تنوع محصولات و شرایط گردشگری هر مقصد طراحی خواهد شد.

خلجی افزود: نگاه استان به بازارچه‌های صنایع‌دستی، صرفا ایجاد فضایی برای عرضه کالا نیست، بلکه این بازارچه‌ها به عنوان بخشی از زنجیره ارزش صنایع‌دستی و گردشگری دیده می‌شوند و می‌توانند نقش موثری در افزایش فروش، معرفی برندهای بومی، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمند و مصرف‌کننده و تقویت اقتصاد هنرمندان داشته باشند.

او عنوان کرد: همچنین قرار است از ظرفیت اماکن تاریخی و گردشگری استان به عنوان ویترین معرفی صنایع‌دستی همدان استفاده شود، به گونه‌ای که گردشگر در کنار بازدید از یک اثر تاریخی یا جاذبه گردشگری، با هنرهای اصیل و ظرفیت‌های تولیدی استان نیز آشنا شود و امکان مشاهده و خرید محصولات صنایع‌دستی را در همان مقصد داشته باشد.

خلجی ادامه داد: این رویکرد می‌تواند صنایع‌دستی را از یک فعالیت صرفا نمایشگاهی خارج کرده و آن را به بخشی از تجربه سفر گردشگران تبدیل کند، تجربه‌ای که علاوه بر ایجاد خاطره و هویت برای گردشگر، زمینه ماندگاری بیشتر، افزایش خرید و گردش مالی در مقصد را نیز فراهم می‌کند.

او بیان کرد: در این چارچوب، بازارچه‌های دائمی نیز با هدف ایجاد مراکز پایدار عرضه صنایع‌دستی، معرفی تولیدات شاخص استان و ایجاد دسترسی مستمر گردشگران و شهروندان به محصولات هنری مورد توجه قرار می‌گیرند و بازارچه‌های موقت و نمایشگاه‌ها نیز با رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌ها، امکان حضور چرخشی و گسترده‌تر هنرمندان را فراهم خواهند کرد.

معاون صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: هدف اصلی طرح بر این اساس است که هر هنرمند متقاضی، در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود، فرصت عادلانه‌ای برای دیده‌شدن، معرفی آثار و ورود به بازار داشته باشد و در این نگاه، بازارچه صنایع‌دستی فقط محل فروش محصول نیست؛ محل اتصال هنرمند به بازار، گردشگر به تجربه و میراث فرهنگی به اقتصاد است.

خلجی خاطرنشان کرد: استان همدان با برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون سفال و سرامیک لالجین، منبت و مبلمان ملایر، منبت گلریز، چرم، مرواربافی و ده‌ها رشته دیگر، ظرفیت قابل توجهی برای پیوند میان صنایع‌دستی، گردشگری و اقتصاد خلاق دارد و استفاده از اماکن گردشگری برای عرضه و معرفی این هنرها می‌تواند به یکی از ابزارهای توسعه بازار صنایع‌دستی استان تبدیل شود.

او اظهار کرد: با اجرای این طرح، انتظار می‌رود ضمن ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فروش و درآمدزایی هنرمندان، ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان بیش از گذشته به گردشگران معرفی شده و نقش این هنر ـ صنعت در اقتصاد گردشگری و اقتصاد خلاق همدان تقویت شود.

خلجی در پایان گفت: ساماندهی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در استان همدان، در نهایت با سه رویکرد دنبال خواهد شد که شامل فرصت برابر برای هنرمندان، معرفی موثر ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تبدیل اماکن گردشگری به بخشی از بازار واقعی صنایع‌دستی استان است.

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