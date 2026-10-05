به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جهانشاهی امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در این نشست با اشاره به ضرورت حرکت صنعت گردشگری به سمت الگوهای نوین مدیریتی گفت: یکی از مباحث جدی که هم در فضای جهانی و هم با توجه به شرایط کشور باید با حساسیت بیشتری دنبال شود، استفاده از مدل‌های نوین مدیریتی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع است.

معاون اداره‌کل توسعه گردشگری داخلی افزود: موضوع گردشگری پایدار باید به عنوان یک رویکرد فراگیر در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین گردشگری مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان آن را تنها به یک بخش یا حوزه خاص محدود کرد.

جهانشاهی با اشاره به اهمیت مدیریت پایدار در بخش اقامت، به‌ویژه هتل‌ها، گفت: یکی از اولویت‌های ما در شرایط کنونی، توجه به مدیریت نوین در واحدهای اقامتی است که این موضوع در قالب طرح هتل‌های سبز از حدود دو سال پیش آغاز شده است.

او ادامه داد: استان فارس از امسال در این مسیر به عنوان یکی از استان‌های پیشگام وارد شده و برگزاری این نشست در شیراز نیز با هدف گفت‌وگو با مدیران و فعالان بخش اقامتی درباره اهمیت و ارزش‌های مدیریت سبز و پایدار انجام شده است.

دبیر نخستین دوره نشان هتل سبز ایران مدیریت بهینه مصرف منابع را یکی از محورهای مهم این رویکرد دانست و افزود: اجرای اصول مدیریت سبز در هتل‌ها از نظر اقتصادی می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد و در عین حال تاب‌آوری این واحدها را افزایش دهد.

جهانشاهی با اشاره به اهمیت موضوع از منظر زیست‌محیطی نیز بیان کرد: هر اندازه منابعی مانند آب و انرژی به شکل بهینه‌تری مصرف شوند، فشار کمتری بر منابع کشور وارد خواهد شد. این موضوع با توجه به چالش‌های موجود در حوزه آب و انرژی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عضو شورای جهانی گردشگری پایدار هشدار داد که ادامه فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری بدون توجه به مدیریت منابع می‌تواند در آینده آنها را با چالش‌های جدی مواجه کند و افزود: توجه به گردشگری پایدار و هتل‌های سبز، در واقع اقدامی برای افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری در برابر چالش‌های پیش‌رو است.

معاون اداره‌کل توسعه گردشگری داخلی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین دوره اعطای نشان هتل سبز خبر داد و گفت: برگزاری این نشست‌ها مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر جامعه هتلداری کشور با مفاهیم مدیریت سبز، بهره‌وری، مصرف بهینه منابع و توسعه پایدار است.

این نشست تخصصی در هتل چمران شیراز برگزار شد و مدیران و فعالان بخش اقامتی درباره راهکارهای حرکت به سمت مدیریت سبز و توسعه پایدار در صنعت گردشگری به تبادل نظر پرداختند.

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