به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید آرویی، بعداز ظهر روز یکشنبه ۱۲ مهر در نشست خبری تشریح برنامه‌های بزرگداشت روز کرج که در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهار کرد: آنچه از ابتدای طراحی برنامه‌های بزرگداشت روز کرج مورد توجه مجموعه دستگاه‌های متولی فرهنگ، مدیریت فرهنگی استان و مدیریت شهری قرار داشته، این است که شهروندان این ایام را صرفاً در قالب یک مناسبت تقویمی یا مجموعه‌ای از برنامه‌های جدا از هم نبینند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج افزود: نگاه ما این است که هفته یا دهه فرهنگی کرج بتواند یک روایت شهری را شکل دهد؛ روایتی که در آن فرهنگ، هویت و ظرفیت‌های موجود در شهر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و شهروندان بتوانند با بخشی از داشته‌های فرهنگی کرج ارتباط مستقیم برقرار کنند.

آرویی بیان کرد: برای رسیدن به این هدف، مجموعه‌ای از سرمایه‌های فرهنگی شهر در قالب توالی برنامه‌ها پیش‌بینی شده است. تلاش شده این برنامه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جای اینکه هر برنامه به صورت مستقل و منفک از سایر برنامه‌ها دیده شود، مجموعه آنها یک رویداد واحد را شکل دهد و این روایت فرهنگی به صورت پیوسته برای شهروندان دنبال شود.

او با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی این ظرفیت‌ها گفت: در این مسیر همراهی رسانه‌ها اهمیت زیادی دارد، چراکه بخشی از سرمایه‌های فرهنگی شهر زمانی می‌توانند در جامعه دیده و شناخته شوند که روایت آنها به درستی به افکار عمومی منتقل شود.

این مسئول بیان کرد: آنچه در اختیار داریم فقط چند برنامه یا چند عنوان مناسبتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از توانمندی‌ها، دست‌سازه‌ها، محصولات فرهنگی و ظرفیت‌های انسانی است که در شهر وجود دارد و باید فرصت دیده شدن پیدا کند. به همین دلیل تلاش شده این ظرفیت‌ها در قالب یک اجتماع فرهنگی واحد گرد هم آیند.

آرویی با اشاره به پیش‌بینی نمایشگاه فرهنگی در تالار شهیدان نژادفلاح گفت: نمایشگاه یکی از بخش‌های مهم و جذاب این رویداد خواهد بود و قرار است در غرفه‌های آن مجموعه‌ای از دست‌سازه‌ها، توانمندی‌ها و محصولات فرهنگی و هویتی شهر کرج در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: رویکرد ما در این نمایشگاه این نیست که صرفا تعدادی غرفه در کنار یکدیگر قرار بگیرند، بلکه تلاش شده داشته‌ها و محصولات کرجی در یک فضای مشترک به نمایش گذاشته شوند تا مخاطب بتواند تصویری از بخشی از ظرفیت فرهنگی شهر را در یک مجموعه واحد مشاهده کند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان در این رویداد اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان نیز در حوزه فرهنگ با هویت کرجی خود پای کار آمده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و تعلق خاطری است که نسبت به شهر وجود دارد.

او توضیح داد: تلاش کرده‌ایم این تعلق خاطر در یک نقطه و در قالب یک رویداد فرهنگی متمرکز شود تا دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که هر کدام در حوزه‌ای فعالیت دارند، بتوانند بخشی از ظرفیت خود را در کنار سایر مجموعه‌ها عرضه کنند.

آرویی گفت: برنامه‌های نمایشگاهی از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود و در کنار غرفه‌ها، امکان حضور و ارائه برنامه برای افرادی که به شهر کرج تعلق خاطر دارند نیز فراهم شده است.

این مسئول بیان کرد: یکی از بخش‌هایی که برای این منظور پیش‌بینی شده، اجرای برنامه روی استیج محوطه تالار شهیدان نژادفلاح است. افرادی که در حوزه‌های فرهنگی فعالیت دارند و می‌توانند مفهومی مرتبط با شهر کرج ارائه کنند، می‌توانند از این ظرفیت برای معرفی توانمندی خود استفاده کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج با تأکید بر اینکه هدف نهایی این برنامه‌ها ایجاد یک رویداد شهری است، تصریح کرد: دغدغه ما از روز نخست این بوده که بزرگداشت روز کرج به چند برنامه مناسبتی محدود نشود. اگر قرار باشد این مناسبت صرفاً با چند برنامه مستقل برگزار شود، بخش مهمی از ظرفیت آن برای ایجاد ارتباط میان شهروند و هویت شهری از دست خواهد رفت.

او گفت: به همین دلیل تلاش شده برنامه‌ها به صورت دنبال‌دار و متوالی طراحی شوند تا مخاطب در طول این رویداد با بخش‌های مختلفی از ظرفیت فرهنگی شهر مواجه شود و در نهایت، مجموعه این برنامه‌ها بتواند یک تصویر منسجم از کرج و سرمایه‌های فرهنگی آن ارائه دهد.

آرویی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری نیز در کنار مجموعه‌های فرهنگی، در حوزه محتوایی و پشتیبانی انجام وظیفه می‌کند و نگاه ما حمایت از سرمایه‌های فرهنگی شهر است. امیدواریم این رویداد بتواند زمینه‌ای برای دیده شدن بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی کرج و تقویت ارتباط شهروندان با هویت شهری خود فراهم کند.

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