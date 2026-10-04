به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست علمی تحلیلی یافته‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت رامسر ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی انجمن مردم‌نهاد دوستداران میراث فرهنگی رامسر در هفته گردشگری برگزار شد و محمدرضا خلعتبری، باستان‌شناس و سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت، به ارائه و روایت یافته‌های این محوطه باستانی پرداخت.

در این نشست، خلعتبری درباره روند شکل‌گیری تلاش‌ها برای آغاز فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه ایزگام دشت و یافته‌های به‌دست‌آمده از این کاوش‌ها سخن گفت.

همچنین فرزاد فروزانفر، یافته‌های به‌دست‌آمده را از منظر انسان‌شناسی جسمانی بررسی و اطلاعاتی درباره نتایج این مطالعات ارائه کرد.

در ادامه، بخش‌هایی از روند انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه ایزگام دشت با استفاده از تصاویر، برای حاضران تشریح شد.

خلعتبری در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اهمیت یافته‌های به‌دست‌آمده، درباره نقش آن‌ها در تحلیل و تکمیل آگاهی‌های تاریخی مرتبط با آماردها توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این نشست، به پرسش‌های مطرح شده حاضران درباره یافته‌ها و موضوعات مطرح‌شده؛ پاسخ داده شد.

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