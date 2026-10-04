۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

نشست علمی و ترویجی یافته‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت رامسر برگزار شد

نشست علمی و ترویجی یافته‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت رامسر برگزار شد

نشست علمی، ترویجی و تحلیلی با موضوع «تحلیل یافته‌های مادی و تدفینی در محوطه باستانی ایزگام دشت جنت‌رودبار رامسر» با حضور جمعی از علاقه‌مندان و دوستداران میراث فرهنگی، همزمان با هفته گردشگری در خانه سمن رامسر، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست علمی تحلیلی یافته‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت رامسر ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی انجمن مردم‌نهاد دوستداران میراث فرهنگی رامسر در هفته گردشگری برگزار شد و محمدرضا خلعتبری، باستان‌شناس و سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی ایزگام دشت، به ارائه و روایت یافته‌های این محوطه باستانی پرداخت.

در این نشست، خلعتبری درباره روند شکل‌گیری تلاش‌ها برای آغاز فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه ایزگام دشت و یافته‌های به‌دست‌آمده از این کاوش‌ها سخن گفت.

همچنین فرزاد فروزانفر، یافته‌های به‌دست‌آمده را از منظر انسان‌شناسی جسمانی بررسی و اطلاعاتی درباره نتایج این مطالعات ارائه کرد.

در ادامه، بخش‌هایی از روند انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه ایزگام دشت با استفاده از تصاویر، برای حاضران تشریح شد.

 خلعتبری در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اهمیت یافته‌های به‌دست‌آمده، درباره نقش آن‌ها در تحلیل و تکمیل آگاهی‌های تاریخی مرتبط با آماردها توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این نشست، به پرسش‌های مطرح شده حاضران درباره یافته‌ها و موضوعات مطرح‌شده؛ پاسخ داده شد.

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کد خبر 1405071301504
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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