به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در چهل‌وسومین جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور اعضای شورا در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد، با تشریح رویکرد وزارتخانه در توسعه سفرهای استانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت خود در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تلاش کردم حضور و فعالیت در استان‌ها تقویت شود، چراکه معتقدم برای شناخت مسائل جامعه باید از نزدیک و در متن مردم حضور داشت.

او افزود: در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم مسائل را به‌صورت میدانی بررسی کنیم و آن‌قدر باید به استان‌های مختلف سفر کنیم تا مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از نزدیک درک و حل و فصل کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توجه به مسائل مردم تصریح کرد: در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم وضعیت مردم را از نزدیک ببینیم. بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده در این سفرها به موضوعات معیشتی و اشتغال بازمی‌گردد که آن‌ها را در دولت مطرح می‌کنیم.

صالحی‌امیری ادامه داد: گزارش سفرهای استانی به‌صورت مکتوب به رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود تا مسائل و مطالبات استان‌ها در سطح دولت نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

بوشهر؛ ظرفیت هم‌زمان تاریخ، موسیقی و دریا

او با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان بوشهر گفت: در این سفر اقدامات بسیار خوبی انجام شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افتتاح موزه رئیسعلی دلواری بود، موزه‌ای نوین، مجهز و برخوردار از امکانات مناسب که می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز بوشهر افزود: بافت تاریخی، موسیقی و ساحل بوشهر سه ویژگی مهم این استان هستند که باید با نگاه ویژه مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

«هر شهر یک موزه»؛ هدف‌گذاری برای ایجاد سالانه ۱۰۰ موزه

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به سفر خود به استان مازندران و ظرفیت‌های فرهنگی این استان اظهار کرد: کاخ اجابیت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان مازندران است و خوشبختانه اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است.

او افزود: شعار ما «هر شهر یک موزه» است و خوشبختانه این رویکرد در بسیاری از استان‌ها جدی گرفته شده و فرآیند ساخت موزه در شهرهای مختلف آغاز شده است.

برای استان‌های پیشران پرونده ویژه باز کنیم

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به سفر به استان اصفهان و ضرورت توجه هدفمند به ظرفیت‌های استان‌های مختلف گفت: اعتقاد من این است که باید برای استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، فارس، گیلان، خراسان‌رضوی و دیگر استان‌های دارای ظرفیت‌های ممتاز، پرونده ویژه باز کنیم و برای هر یک از آن‌ها برنامه مشخص و متناسب با ظرفیت‌هایشان داشته باشیم.

صالحی‌امیری یکی از اولویت‌های مهم اصفهان را توسعه زیرساخت‌های اقامتی عنوان کرد و افزود: یکی از اقدامات مهمی که در اصفهان باید دنبال کنیم، احداث هتل‌های پنج‌ستاره است.

او همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی اصفهان تصریح کرد: صنایع‌دستی یکی از ویژگی‌های مهم استان اصفهان است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. صنایع‌دستی یک ظرفیت مهم ملی است که علاوه بر اصفهان، در بسیاری از استان‌های کشور رونق دارد و باید تولیدات خود را با ذائقه و نیاز مشتری سازگار کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: موج جدیدی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم و قرار است در هر شهر یک بازارچه صنایع‌دستی ایجاد شود. در کنار توسعه بازارچه‌ها و تقویت تولید، موضوع صادرات صنایع‌دستی نیز باید به‌صورت جدی تقویت شود.

میراث‌فرهنگی باید به مطالبه و اشتیاق اجتماعی تبدیل شود

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت اجتماعی‌شدن میراث‌فرهنگی گفت: میراث‌فرهنگی باید به موضوع اشتیاق و انگیزه برای مردم تبدیل شود. بر همین اساس تاکید دارم موضوع اجتماعی‌کردن میراث‌فرهنگی به‌صورت جدی دنبال شود و در این حوزه باید وارد عرصه‌های خلاقانه و رویکردهای جدید شویم.

او افزود: میراث‌فرهنگی زمانی می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد که مردم خود را در حفاظت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی از آن سهیم بدانند و این امر نیازمند تغییر رویکرد و حرکت به سمت روش‌های نوین و خلاقانه است.

کار مطمئن در شرایط نامطمئن؛ رویکرد وزارتخانه در توسعه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه گردشگری اظهار کرد: ارزش کار ما این است که در شرایط نامطمئن، کار مطمئن انجام دهیم.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری افزود: هفته گذشته به مناسبت هفته گردشگری ۲۴۶ پروژه با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح شد و بیش از ۱۰۰ پروژه نیز در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

او ادامه داد: در دولت چهاردهم واقعا کارهای بزرگی در حوزه گردشگری انجام شده است و حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های افتتاح‌شده در دولت چهاردهم به ۱۳۲ میلیارد تومان رسیده است. تحقق این اقدامات حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف بوده است.

صیانت از میراث‌فرهنگی در جنگ و حل مسائل نیروهای پایگاه‌ها

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: در این مدت اقدامات بسیار خوبی در حوزه میراث‌فرهنگی انجام شده است، به‌ویژه در دوران جنگ که از میراث‌فرهنگی به‌خوبی صیانت شد.

او افزود: در همین مدت برخی مسائل و مشکلات بزرگ حوزه میراث‌فرهنگی، از جمله مشکلات مربوط به قراردادها و پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شاغل در پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، برطرف شده است.

گردشگری؛ ابزار بازنمایی تصویر واقعی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر نقش روایت و تولید محتوا در اصلاح تصویر ایران گفت: تصویری که از ایران ارائه شده، تصویری نادرست است و گردشگری می‌تواند تصویر زیبای ایران را به جهان معرفی کند.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: تولید محتوا می‌تواند نقش بسیار مهمی در معرفی ظرفیت‌های واقعی ایران و ارائه تصویری صحیح از کشور داشته باشد و باید از این ظرفیت برای بازنمایی داشته‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری ایران استفاده کنیم.

در این جلسه همچنین مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های بوشهر، اصفهان و مازندران به‌صورت برخط گزارش‌هایی از وضعیت حوزه‌های ماموریتی این استان‌ها ارائه کردند.

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