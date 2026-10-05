به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله‌زاده امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه، با اشاره به اهمیت تاریخی و معماری کاروانسرای ده‌زیره گفت: این بنای ارزشمند در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب کاشان و در مسیر تاریخی کاشان به اصفهان قرار دارد و به دلیل برخورداری از پلان منحصربه‌فرد، یکی از نمونه‌های شاخص کاروانسراهای تاریخی منطقه کاشان به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: کاروانسرای ده‌زیره در فاصله سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ میلادی توسط «ماکسیم سیرو» مورد شناسایی و مستندنگاری قرارگرفته است. بر اساس نوشته‌های سیرو و با توجه به کتیبه سنگی موجود بر بنا که متأسفانه در سال‌های گذشته به سرقت رفته، این کاروانسرا در سال ۱۲۷۰ هجری قمری توسط خواجه قاسم مجانی نطنزی ساخته و برای استفاده مسافران وقف‌شده است.

عبدالله زاده با تشریح ویژگی‌های معماری این بنا افزود: کاروانسرای ده‌زیره ازنظر پلان و جزئیات معماری، بنایی کم‌نظیر در میان کاروانسراهای ایران است، پلان بنا از بیرون دایره‌ای و از داخل دوازده ضلعی است و ایوان اصلی آن‌که در مقابل ورودی قرار دارد، به شکل چلیپا طراحی‌شده است.

او تصریح کرد: سردر بسیار پیش‌آمده بنا و دو عنصر مدور در طرفین آن، در کنار استفاده از سنگ در دیواره‌ها و آجر در پوشش سقف‌ها، از ویژگی‌های شاخص معماری این کاروانسرا محسوب می‌شود و موجب شده این بنا در بسیاری از منابع و کتاب‌های مرتبط با معماری اسلامی ایران موردتوجه قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان با اشاره به اهمیت صدور سند مالکیت این اثر تاریخی گفت: صدور سند مالکیت کاروانسرای ده‌زیره به نام اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، گامی مهم برای تثبیت حقوقی این بنای تاریخی است و می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر درزمینهٔ حفاظت، مرمت، احیا و بهره‌برداری شایسته از آن فراهم کند.

عبداله‌زاده تأکید کرد: صیانت از بناهای تاریخی تنها حفاظت از یک ساختمان نیست، بلکه پاسداری از بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ منطقه است و اداره میراث‌فرهنگی کاشان با جدیت موضوع حفاظت و احیای این آثار را دنبال خواهد کرد.

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