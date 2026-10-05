ثبت ۱۲ اثر میراث ناملموس استان کرمان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر ثبت ۱۲ اثر ناملموس استان کرمان در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور گفت: در راستای صیانت، حفظ و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس استان و در اجرای آیین‌نامه مشارکت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها، پس از تشکیل و تکمیل پرونده‌های ثبت آثار و طرح آن‌ها در شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی، ۱۲ اثر میراث‌ ناملموس استان کرمان در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این آثار مجموعه‌ای از آیین‌ها، مهارت‌ها، خوراک‌های سنتی، صنایع‌دستی و فرهنگ‌های بومی و محلی استان را دربرمی‌گیرد و بخشی از دانش، تجربه و شیوه‌های زندگی نسل‌های گذشته و امروز مردم کرمان را بازتاب می‌دهد.

او تصریح کرد: این آثار شامل مهارت ساخت تنور سنگو و تهیه و پخت پطیر شیر در شهرستان کوهبنان، مهارت تهیه و پخت خوراک‌های سنتی کشک و برگ، قاتق کشک و برگ و قاتق آب‌انار در بخش گلباف شهرستان کرمان، آیین نذر آبگوشت شریکی در شهرستان بم، آیین شترگردانی در شهرستان زرند، مهارت بافت گلیم تاس در شهرستان رفسنجان، فرهنگ ساخت لوپتو عروسک بومی و محلی و فرهنگ ساخت عارسکو آیین نوروز و روزگار در شهرستان سیرجان، مهارت و فرهنگ ساخت دست‌بند تخم‌خیاری در شهر کرمان و مهارت تهیه و پخت شیرینی نان‌پر در استان کرمان است.

محسن‌نژاد با تاکید بر اهمیت پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس اظهار کرد: میراث ناملموس تنها مجموعه‌ای از آیین‌ها، مهارت‌ها، دانش‌ها و سنت‌های به‌جامانده از گذشته نیست، بلکه بخش مهمی از هویت فرهنگی و حافظه جمعی جوامع را شکل می‌دهد و پیوند میان نسل‌ها را استحکام می‌بخشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: حفظ و انتقال این میراث می‌تواند به تقویت حس تعلق به سرزمین، انسجام اجتماعی و مشارکت جامعه محلی کمک کند و از این منظر، میراث ناملموس یکی از سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند هر جامعه به شمار می‌رود، سرمایه‌ای که با ثبت، مستندسازی، آموزش و انتقال به نسل‌های آینده، می‌توان زمینه تداوم و پویایی آن را فراهم کرد.

او خاطرنشان کرد: ثبت ملی این آثار علاوه بر شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌های استان، زمینه را برای حمایت، مستندسازی، آموزش و برنامه‌ریزی به‌منظور تداوم و انتقال این داشته‌های ارزشمند فرهنگی فراهم می‌کند.

استان کرمان با برخورداری از تنوع گسترده فرهنگی، قومی و جغرافیایی، یکی از مناطق غنی کشور در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس به شمار می‌رود و ثبت این آثار گامی در مسیر صیانت از این میراث ارزشمند و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان در سطح ملی است.

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