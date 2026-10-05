روز کرج؛ تلاشی برای پیوند دانشگاه، فرهنگ و میراث تاریخی شهر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید حشمدار، بعدازظهر یکشنبه ۱۲ مهرماه در نشست خبری بزرگداشت روز کرج که در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت روز کرج از ۱۱ مهرماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز تا ۲۰ مهرماه، همزمان با روز بزرگداشت کرج، ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، افزود: تلاش شده است برنامه‌های این دهه به یک مراسم یا برنامه مرکزی محدود نشود، بلکه هر روز به بخشی از ظرفیت‌های هویتی شهر اختصاص پیدا کند و مجموعه‌های مختلف فرهنگی، هنری، دانشگاهی، اجرایی، ورزشی و اجتماعی در آن نقش داشته باشند.

حشمدار بیان کرد: نخستین برنامه این مجموعه با عنوان «روز فرهنگ و هنر کرج» در ۱۱ مهرماه برگزار شد و در ادامه نیز موضوع دانشگاه و نقش آن در شکل‌گیری هویت و توسعه شهر مورد توجه قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به برنامه روز ۱۲ مهرماه گفت: این برنامه با موضوع «نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هویت‌بخشی و توسعه کرج» به میزبانی دانشگاه پیام نور و با همکاری سایر دانشگاه‌های اصلی شهر برگزار شد و در آن درباره فضای دانشگاهی، آثار و تأثیرگذاری دانشگاه بر محیط شهری و همچنین تأثیر متقابل شهر و دانشگاه بحث و گفت‌وگو شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج با اشاره به برنامه روز ۱۳ مهرماه اظهار کرد: در این روز موضوع بازخوانی هویت علمی کرج و بزرگداشت استاد جلال افشار، بنیانگذار موزه جانورشناسی کرج، مورد توجه قرار می‌گیرد.

او افزود: موزه جانورشناسی کرج نخستین موزه جانورشناسی کشور است و در برخی متون نیز از آن به عنوان موزه‌ای کم‌نظیر در خاورمیانه در زمان خود یاد شده است و تلاش شده این ظرفیت علمی و تاریخی بیش از گذشته به شهروندان معرفی شود.

حشمدار گفت: فلسفه نامگذاری ۲۰ مهرماه به عنوان روز بزرگداشت کرج نیز به موضوع دانشگاه بازمی‌گردد و موضوع دانشگاه، فرهیختگان، اندیشمندان و استادان در هویت این شهر جایگاه ویژه‌ای دارد.

این مسئول تصریح کرد: در همین چارچوب، میزگرد دانشگاهیان با موضوع «فرصت‌ها و چالش‌های مسیر پیش رو» به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد و این دانشگاه نیز در برنامه‌های روز کرج مشارکت دارد.

حشمدار استقبال دانشگاه‌ها از این رویداد را فراتر از انتظار توصیف کرد و افزود: آغاز سال تحصیلی معمولا یکی از دوره‌های پرمشغله دانشگاه‌هاست و تا کلاس‌ها و برنامه‌های دانشگاهی مستقر شوند زمان می‌برد، اما دانشگاه‌ها با قوت در برنامه‌های روز کرج حضور پیدا کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج با اشاره به ادامه برنامه‌ها اظهار کرد: در ۱۴ مهرماه برنامه توانمندی‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کرج با همکاری جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست برگزار می‌شود. تلاش شده است این سه مجموعه برای نخستین بار در کنار یکدیگر این برنامه را برگزار کنند و محل اجرای آن نیز حیات‌وحش پارک شهید چمران خواهد بود.

حشمدار ادامه داد: ۱۵ مهرماه نیز برنامه بزرگداشت مفاخر علمی کرج به میزبانی آموزش و پرورش در کانون امام علی(ع) عظیمیه برگزار می‌شود و هر چهار ناحیه آموزش و پرورش کرج در اجرای این برنامه مشارکت خواهند داشت.

این مسئول با بیان اینکه هر یک از برنامه‌های این دهه دارای ریزبرنامه‌های خاص خود است، گفت: هدف این است که فرصت بیشتری برای افراد و مجموعه‌های مختلف ایجاد شود تا بتوانند مسائل، دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های خود را مطرح و معرفی کنند.

او توضیح داد: در برنامه آموزش و پرورش نیز قرار است از معلمان قدیمی و دانش‌آموزان فرهیخته تجلیل شود و چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی سرمایه‌های انسانی و علمی شهر فراهم می‌کند.

حشمدار از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه بازنشستگان دانشگاهی نیز خبر داد و گفت: این برنامه به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

او همچنین به افتتاح المان حسینیه اعظم یا تکیه اعظم برغان در پارک ایران کوچک اشاره کرد و افزود: می‌توان گفت این بنا نخستین بنایی است که در پارک ایران کوچک به شهر کرج اختصاص دارد و سایر بناهای این مجموعه مربوط به شهرهای دیگر هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج ادامه داد: بنیاد شهید نیز در برنامه‌های روز کرج مشارکت کرده و روز جمعه یک همایش پیاده‌روی خانوادگی با میزبانی این مجموعه برگزار خواهد شد.

او گفت: همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برنامه‌ای با عنوان «خانه و کرج» به میزبانی خانه هنرمندان برگزار می‌شود که بازار صنایع دستی، تقدیر از هنرمندان و اهدای برخی نقاشی‌های خلق‌شده در این رویداد را شامل خواهد شد.

حشمدار افزود: ۱۸ مهرماه نیز جشنواره ورزشی بزرگداشت روز کرج به میزبانی اداره ورزش و جوانان و با همکاری جمعیت همیار در سالن شهید کیانپور برگزار می‌شود.

این مسئول بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز برنامه مفصلی شامل نمایشگاه و همایش برای بزرگداشت روز کرج برگزار خواهد کرد و بعدازظهر همان روز نیز آیین رونمایی از سردیس استاد ذبیح‌الله زرندی در بیلقان برگزار می‌شود.

حشمدار با اشاره به برنامه‌های ۲۰ مهرماه اظهار کرد: آیین اختتامیه برنامه‌های روز کرج به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار خواهد شد.

او افزود: همزمان سه برنامه نمایشگاهی نیز پیش‌بینی شده است که یکی از آنها در تالار و محوطه باز تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود و حدود ۶۰ غرفه در آن محصولات، سوغات، صنایع دستی و تولیدات کرج و روستاهای اطراف شهر را عرضه خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: نمایشگاه دیگری در کیامه با موضوع اقوام برگزار می‌شود و نمایشگاهی نیز در میدان اصلی شهر با حضور اقوام مختلفی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، برپا خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج آخرین بخش برنامه‌ها را رویدادهای کاخ سلیمانیه عنوان کرد و گفت: این کاخ از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ تا روز ۲۰ مهرماه پذیرای شهروندان خواهد بود و برنامه‌های مختلفی در آن برگزار می‌شود.

او افزود: راهنمایانی برای معرفی بنای تاریخی کاخ سلیمانیه و سایر بناهای تاریخی در این مجموعه حضور خواهند داشت و برنامه‌های جانبی از جمله موسیقی نیز برگزار خواهد شد.

حشمدار با تأکید بر ضرورت بازتعریف و معرفی ظرفیت‌های کرج اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های مختلف کرج در سال‌های گذشته به اندازه‌ای که باید مورد توجه قرار نگرفته است و اگر قرار است دیگران برای معرفی این ظرفیت‌ها اقدام کنند، خود ما نیز باید در این زمینه دغدغه داشته باشیم و پیشگام باشیم.

این مسئول با اشاره به استفاده از پل بی‌یک به عنوان نمادی از کرج مدرن در فیلم تهیه‌شده برای این رویداد گفت: پل بی‌یک امروز در متون و بخش‌های مختلف به عنوان نمادی از کرج مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در کنار نمادهای جدید باید به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهر نیز توجه کنیم.

او تصریح کرد: برای نمونه، درخت ارس یا سرو کوهی با قدمتی حدود سه هزار سال همچنان در این شهر وجود دارد و با سابقه طولانی خود بخشی از تاریخ طبیعی منطقه را دربرگرفته است، اما آن‌گونه که باید به این ظرفیت پرداخته نشده است.

حشمدار ادامه داد: این پرسش مطرح است که چه کسی باید این ظرفیت‌ها را معرفی می‌کرد؛ رسانه‌ها در این زمینه نقش دارند، اما خود ما نیز نمی‌توانیم از دیگران انتظار داشته باشیم در حالی که خودمان برای معرفی ظرفیت‌های شهر اقدامی نکرده‌ایم.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار میراث آریا درباره وضعیت بناهای تاریخی کرج اظهار کرد: در مورد بناهای تاریخی شهر مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به کم‌کاری‌های سال‌های مختلف در حوزه میراث فرهنگی استان بازمی‌گردد و باید برای حل این مسائل اقدام شود.

حشمدار درباره حمام مصباح گفت: این بنا با معارض حقوقی مواجه است و لازم بود این مشکل حل شود تا میراث فرهنگی بتواند نسبت به احیای آن اقدام کند. در تهران صندوقی برای احیای بناهای تاریخی وجود دارد و می‌توان از چنین ظرفیتی برای احیای بناهای تاریخی و واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

او ادامه داد: برای حمام مصباح نیز سرمایه‌گذار پیدا شده بود و قرار بود این مجموعه پس از احیا به فضایی مانند شربت‌خانه سنتی تبدیل شود، اما به دلیل مشکلات حقوقی این اتفاق نیفتاد.

حشمدار درباره کاروانسرای شاه‌عباسی نیز اظهار کرد: این بنا با مشکل حقوقی و قراردادی مواجه است و تأکید من به دوستان میراث فرهنگی این بوده است که اماکن تاریخی نباید به دلیل پیچیدگی مسائل حقوقی بلاتکلیف بمانند و لازم است متولی این موضوع برای حل مشکلات اقدام کند.

این مسئول با اشاره به بازدید اخیر از کاخ سلیمانیه گفت: پیش از برگزاری این نشست خبری از کاخ سلیمانیه بازدید کردیم و برای برگزاری رویدادهای این مجموعه، بخش‌های مختلف آن را بررسی و مشکلات موجود را تا حد امکان برطرف کردیم.

حشمدار با بیان اینکه کاخ سلیمانیه تنها ظرفیت تاریخی کرج نیست، افزود: این بنا از جمله بناهای تاریخی مهم کرج است و در تاریخ معاصر نیز تصاویر و اسناد ارزشمندی از آن وجود دارد.

او تصریح کرد: از رسانه‌ها درخواست کرده‌ایم در کنار این برنامه‌ها حضور داشته باشند تا همزمان با آماده‌سازی و برگزاری رویدادها، این ظرفیت به شهروندان معرفی شود و مردم بدانند کاخ سلیمانیه برای بازدید آماده است.

این مسئول افزود: باید این فرصت را ایجاد کنیم که رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی یک بار به صورت جدی به معرفی کاخ سلیمانیه بپردازند و سپس سراغ دیگر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرج برویم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج در ادامه از روند احیای کاخ ناصری خبر داد و گفت: کاخ ناصری نیز در حال احیا و مرمت است و این مجموعه که در مقطعی به یک خرابه تبدیل شده بود، اکنون در مسیر تبدیل‌شدن به فضایی برای تقویت گردشگری قرار دارد.

او افزود: مسیر ناصری که ناصرالدین‌شاه از آن برای تردد به سمت تهران استفاده می‌کرد و همچنین ظرفیت‌های تاریخی پیرامون کاخ، از موضوعاتی است که در روند احیای این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

حشمدار در پایان خاطرنشان کرد: در استان البرز و در حوزه کرج، در زمینه میراث فرهنگی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی کارهای زیادی انجام نشده است و به همین دلیل هرچقدر در این حوزه فعالیت کنیم، باز هم ظرفیت و نیاز برای کار بیشتر وجود دارد.

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