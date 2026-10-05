به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ گفت: همزمان با هفته گردشگری، ۲۷۳غرفه صنایع‌دستی در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، محمودآباد، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد و تنکابن برپا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و ایجاد فرصت مناسب برای عرضه و فروش تولیدات بومی و محلی استان برگزار شد.

او با اشاره به استقبال مردم و گردشگران از این نمایشگاه‌ها تصریح کرد: بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ نفر از نمایشگاه‌ها و غرفه‌های صنایع‌دستی برپا شده در این شهرستان‌ها بازدید کردند.

ایزدی ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها انواع محصولات صنایع‌دستی از جمله گلیم، نساجی سنتی، محصولات چوبی، محصولات چرمی، لاک‌تراشی، خراطی، سفال، زیورآلات، عروسک‌های بافتنی و حصیربافی عرضه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: مجموع فروش ثبت‌شده در این نمایشگاه‌ها به ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده ظرفیت خوب بازار صنایع‌دستی و استقبال از تولیدات هنرمندان و صنعتگران مازندرانی در فصل غیر پیک سفر است.

ایزدی تأکید کرد: برگزاری این رویدادها علاوه بر معرفی هنر و فرهنگ بومی مناطق مختلف استان، زمینه مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی، رونق اقتصادی و تقویت پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

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