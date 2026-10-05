«ایران کوچک» نیازمند هویت مشترک شهری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور، بعدازظهر یکشنبه، ۱۲ مهرماه در همایش بزرگداشت روز کرج با موضوع نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه و هویت‌بخشی شهر کرج که در دانشگاه پیام نور استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه تنها محل آموزش و تربیت نیروی انسانی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فکری و تخصصی هر شهر برای شناخت مسائل، تصمیم‌سازی و طراحی آینده به شمار می‌رود و باید ارتباط میان دانشگاه و جامعه بیش از گذشته تقویت شود.

فرماندار ویژه کرج، افزود: امروز کرج با مجموعه‌ای از مسائل در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، محیط زیست، صنعت، اشتغال، مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند نگاه علمی، تخصصی و مبتنی بر پژوهش است و نمی‌توان برای همه این مسائل صرفا با روش‌های اجرایی معمول پاسخ پیدا کرد.

مهرور بیان کرد: دانشگاه‌های استان البرز از ظرفیت قابل توجهی در حوزه‌های علمی و تخصصی برخوردارند و باید این ظرفیت را به سمت مسائل واقعی شهر و استان هدایت کرد. پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و تحقیقات دانشگاهی زمانی می‌توانند اثرگذاری خود را نشان دهند که از مرحله تولید دانش عبور کرده و به راهکارهایی قابل استفاده برای مدیریت مسائل جامعه تبدیل شوند.

او گفت: اگر پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی شهر پیوند بخورد، می‌توان بسیاری از مسائل را دقیق‌تر شناسایی کرد، اولویت‌های توسعه را بهتر شناخت و برای تصمیم‌گیری‌های شهری راهکارهای عملیاتی‌تری ارائه داد؛ بنابراین باید زمینه ارتباط مؤثرتر دانشگاهیان با مجموعه مدیریت و دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی کرج گفت: این شهر به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی و همچنین حضور اقوام و فرهنگ‌های مختلف، از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی منحصربه‌فردی برخوردار است و همین تنوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های شهر باشد.

مهرور افزود: کرج به‌درستی ایران کوچک نامیده شده است؛ چراکه مردم با پیشینه‌های فرهنگی و قومی مختلف در این شهر زندگی می‌کنند و در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این تنوع اگر در مسیر همدلی و هم‌افزایی قرار گیرد، نه‌تنها یک ویژگی اجتماعی، بلکه می‌تواند به یک مزیت مهم برای توسعه و هویت‌بخشی کرج تبدیل شود.

او تأکید کرد: مسئله امروز این نیست که تنوع فرهنگی در کرج وجود دارد، بلکه باید تلاش کنیم در کنار این تنوع، یک هویت مشترک شهری و احساس تعلق جمعی نیز شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که شهروندان با وجود تفاوت‌های فرهنگی، خود را متعلق به یک شهر و سرنوشت مشترک آن بدانند.

معاون استاندار البرز با بیان اینکه توسعه کرج نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، اظهار کرد: اعضای شوراهای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، فعالان فرهنگی و هنری و همه شهروندان باید در مسیر ارتقای کیفیت زندگی در این کلانشهر نقش داشته باشند و توسعه شهر نمی‌تواند صرفاً بر دوش یک مجموعه یا دستگاه قرار گیرد.

این مسئول گفت: توسعه فضای سبز، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، توسعه ورزش، تقویت صنعت و بازار و حرکت به سمت ایجاد شهری استاندارد، نیازمند یک عزم عمومی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف است و برای تحقق این اهداف باید نگاه بخشی را کنار گذاشت و مسائل شهر را به صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته دید.

مهرور خاطرنشان کرد: بخشی از چالش‌های زیرساختی امروز کرج حاصل رشد سریع جمعیت و توسعه شهر در سال‌های گذشته است و جبران این عقب‌ماندگی‌ها به برنامه‌ریزی علمی، منابع مناسب، هماهنگی دستگاه‌ها و اراده عمومی نیاز دارد.

او افزود: هرچه تصمیم‌گیری‌های شهری بیشتر بر مبنای داده، مطالعه و پژوهش انجام شود، امکان رسیدن به تصمیم‌های دقیق‌تر و پایدارتر افزایش پیدا می‌کند و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به مدیریت شهری کمک کنند.

فرماندار ویژه کرج در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به مؤلفه‌های هویتی شهر تأکید کرد و گفت: هویت کرج باید از دل ظرفیت‌های واقعی این شهر استخراج و برای شهروندان و نسل جدید معرفی شود. تاریخ، فرهنگ، هنر، ظرفیت‌های علمی و اجتماعی، غذاهای بومی و نمادهای شهری، بخشی از این مؤلفه‌ها هستند که می‌توانند در تقویت هویت کرج نقش داشته باشند.

این مسئول توضیح داد: نسل جدید باید با پیشینه و ویژگی‌های شهر خود آشنا شود و احساس کند کرج تنها محل سکونت نیست، بلکه شهری با تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های خاص خود است که می‌توان به آن احساس تعلق داشت.

مهرور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای طراحی نماد شهری کرج اظهار امیدواری کرد این نماد بتواند بخشی از هویت مشترک شهر را نمایندگی کند و به یکی از نشانه‌های فرهنگی مورد توجه شهروندان تبدیل شود.

او در پایان گفت: توسعه پایدار کرج نیازمند کنار هم قرار گرفتن همه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است و اگر دانش دانشگاهیان، ظرفیت‌های بومی و مشارکت مردم در یک مسیر مشترک قرار گیرد، می‌توان آینده‌ای ساخت که نتیجه آن ارتقای کیفیت زندگی و افزایش احساس تعلق و امید به آینده در میان شهروندان باشد.

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