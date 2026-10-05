به گزارش میراث آریا، به مناسبت سالگرد درگذشت محمدرضا شجریان و در آستانه زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی، آثار نقاشی‌خط و خوشنویسی اشعار استاد شفیعی‌کدکنی (خوانده‌شده توسط استاد شجریان) در رویداد «بر خطِ آواز» به نمایش گذاشته خواهد شد.

این نمایشگاه در قالب رویداد آیین مهرماه و در نکوداشت استادان دیار خراسان برگزار می‌شود.

آیین گشایش رویداد «بر خطِ آواز» روز جمعه ١٧ مهرماه ١۴٠۵، از ساعت ١٣، همراه با نغمه‌های موسیقی دیار خراسان، اجرای ساز و آواز با همراهی انجمن موسیقی و خانه موسیقی ایران برگزار می‌شود.

رونمایی اثری از استاد حسین محجوبی برای رویداد «آینه‌دار دوران» پایان بخش مراسم خواهد بود.

موزه خوشنویسی ایران تا پایان مهرماه از ساعت ٩ تا ۱۷، میزبان بازدیدکنندگان این رویداد خواهد بود.

موزه خوشنویسی ایران در خیابان انقلاب، خیابان شریعتی، نرسیده به تقاطع حقوقی و سمیه، خیابان فولادوند واقع شده است.

انتهای پیام/