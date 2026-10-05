۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹

موزه‌خوشنویسی ایران، میزبان نمایشگاه نقاشی‌خط و خوشنویسی آثاری که شجریان از اشعار شفیعی‌کدکنی خواند

موزه‌خوشنویسی ایران، میزبان نمایشگاه نقاشی‌خط و خوشنویسی آثاری که شجریان از اشعار شفیعی‌کدکنی خواند

آثار نقاشی‌خط و خوشنویسی اشعار استاد شفیعی‌کدکنی که توسط استاد محمدرضا شجریان خوانده شده است، در رویداد «بر خطِ آواز» به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش میراث آریا، به مناسبت سالگرد درگذشت محمدرضا شجریان و در آستانه زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی، آثار نقاشی‌خط و خوشنویسی اشعار استاد شفیعی‌کدکنی (خوانده‌شده توسط استاد شجریان) در رویداد «بر خطِ آواز» به نمایش گذاشته خواهد شد.

این نمایشگاه در قالب رویداد آیین مهرماه و در نکوداشت استادان دیار خراسان برگزار می‌شود.

آیین گشایش رویداد «بر خطِ آواز» روز جمعه ١٧ مهرماه ١۴٠۵، از ساعت ١٣، همراه با نغمه‌های موسیقی دیار خراسان، اجرای ساز و آواز با همراهی انجمن موسیقی و خانه موسیقی ایران برگزار می‌شود.

رونمایی اثری از استاد حسین محجوبی برای رویداد «آینه‌دار دوران» پایان بخش مراسم خواهد بود.

موزه خوشنویسی ایران تا پایان مهرماه از ساعت ٩ تا ۱۷، میزبان بازدیدکنندگان این رویداد خواهد بود.

موزه خوشنویسی ایران در خیابان انقلاب، خیابان شریعتی، نرسیده به تقاطع حقوقی و سمیه، خیابان فولادوند واقع شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071301520
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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