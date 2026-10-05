پوستر فیلم کوتاه داستانی «فریز» منتشر شد

به گزارش میراث آریا به نقل از مدیر رسانه اثر، همزمان با حضور فیلم کوتاه داستانی «فریز» در جمع آثار راه‌یافته به بخش مسابقه ملی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر رسمی این اثر رونمایی شد.

نویسندگی و کارگردانی این فیلم داستانی را زهرا ترکمنلو و تهیه‌کنندگی آن را حسین نمازی بر عهده دارند.

«فریز» داستان زنی تنهاست که در جست‌وجوی ارتباط با دیگران، تلاش می‌کند از تنهایی فاصله بگیرد؛ اما هرچه بیشتر به سوی ارتباط پیش می‌رود، به انجماد تنهایی خود نزدیک‌تر می‌شود.

در این فیلم کوتاه سمانه بابازاده، فریبا سهرابی، رضا آبپاک، هادی افتخارزاده، سجاد راثی، فاطمه اسمعیلی و امین حاجی‌اکبری به عنوان بازیگران اصلی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همچنین کبری پورعیوض، محمدباقر وثوق، لعیا نمکی، ملیکا بانان، سایه فرشباف، مائده کاووسی، اسرا رونقی، حدیثه تقی‌زاده، آیلین خوش‌آیند، کوثر برزگر، الین سالاری، الینا نیکدل، رها یاقوتی، غزل خسروی و حنانه خلیلی دیگر بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

از دیگر عوامل این اثر عبارتند از: مدیر فیلمبرداری و مجری طرح: حمید مهرافروز، تدوین و تصحیح رنگ: نادر فرجی، صدابردار: حسن سلمانی، صداگذاران: نادر فرجی و بهروز شمشیری، طراح صحنه: بهروز ارک، مدیر صحنه: مرضیه قاسمی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: آرزو دهناد، منشی صحنه: سولماز علمداری، مدیر تولید: علی سلیمانی، طراح لباس: الهه کاووسی، طراح گریم: مهناز سیفی، مشاور فیلمنامه: نادر فرجی، دستیاران فیلمبردار: مرتضی محمدپور، علی فتحی و مبین اکبری، دستیار گریم: سایه فرشباف، مدیر تدارکات: امیرحسین فهیمی‌فرد، مترجم: فائزه غفاریان و مشاور رسانه‌ای: نگار امیری، عکس و تصویر پشت صحنه و تجهیزات سینمایی اشک‌خونی.

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