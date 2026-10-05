به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیت‌الله سیدمحسن طاهری روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای معاونان این اداره‌کل، با تبریک روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری به فعالان این حوزه، گفت: گردشگری از حوزه‌های مهم و راهبردی کشور است که علاوه بر نقش اقتصادی، بخش مهمی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی کشور را نیز دربر می‌گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان افزود: گلستان از نظر پیشینه تاریخی و فرهنگی یکی از استان‌های خاص کشور است، اما با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه هستیم که جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و همکاری مجموعه دستگاه‌هاست.

او بیان کرد: در دوره مدیریتی فعلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، امور با انگیزه و جدیت پیگیری می‌شود و اقدامات خوبی نیز در حال انجام است که امیدواریم استمرار این روند به توسعه و رونق هرچه بیشتر گردشگری استان منجر شود.

طاهری شناخت و معرفی پیشینه تاریخی و شخصیت‌های برجسته گلستان را یکی از ضرورت‌های حوزه میراث‌فرهنگی دانست و گفت: گلستان در طول تاریخ، به‌ویژه در دوره اسلامی، دانشمندان، شاعران، عالمان، شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های اثرگذار بسیاری داشته است و لازم است دستگاه‌های متولی برای شناسایی، معرفی و طراحی برنامه‌های فرهنگی متناسب با این شخصیت‌ها اقدام کنند.

او افزود: تاریخ و هویت فرهنگی استان باید در برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی گردشگری، هم در داخل گلستان و هم در سطح کشور، جایگاه جدی‌تری داشته باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت بافت تاریخی گرگان گفت: با وجود اهمیت و ارزش بافت تاریخی استرآباد، حتی بخشی از شهروندان گرگانی نیز شناخت کافی از ظرفیت‌ها، آثار و پیشینه این محدوده تاریخی ندارند و این موضوع نشان می‌دهد در حوزه معرفی و آگاهی‌بخشی باید فعالیت بیشتری انجام شود.

او با بیان این‌که استرآباد در دوره‌های تاریخی دارای جایگاه مهم فرهنگی و مذهبی بوده است، افزود: در برنامه‌ریزی برای احیا و معرفی بافت تاریخی استرآباد نباید صرفاً به کالبد تاریخی توجه شود، بلکه جنبه‌های مذهبی، معنوی و هویتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

طاهری همچنین رسانه‌های استان را ظرفیتی مؤثر برای معرفی داشته‌های گلستان دانست و گفت: رسانه‌های استان از توان و ظرفیت بسیار خوبی برخوردارند و باید از این امکان به شکلی هدفمند برای معرفی میراث‌فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی گلستان استفاده شود.

او حمایت از سرمایه‌گذاری را از دیگر الزامات توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: باید زمینه و شرایط حضور سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری استان و به‌ویژه بافت تاریخی گرگان تسهیل شود و همه دستگاه‌ها خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذارانی بدانند که در مسیر احیا و توسعه این ظرفیت‌ها فعالیت می‌کنند.

سهم گلستان از اقتصاد گردشگری متناسب با ظرفیت‌های استان نیست

در ادامه این جلسه، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با تشریح ظرفیت‌ها و وضعیت گردشگری استان گفت: با وجود برخورداری گلستان از جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی، هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه متناسب با این ظرفیت‌ها را در صنعت گردشگری کشور به دست آوریم.

او افزود: حدود ۱۱۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که ظرفیت خوبی برای استان است.

فعالی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که نتوانسته‌ایم بخش قابل‌توجهی از جاذبه‌ها و پتانسیل‌های استان را به محصول گردشگری، منبع درآمد و عاملی برای افزایش ماندگاری مسافر تبدیل کنیم.

او بیان کرد: سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵.۱ درصد است، درحالی‌که این شاخص در استان گلستان حدود ۱.۱ درصد است و این فاصله نشان می‌دهد استان هنوز نتوانسته سهم واقعی خود را از اقتصاد گردشگری به دست آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: امروز بسیاری از کشورها گردشگری را به یکی از محورهای اصلی توسعه تبدیل کرده‌اند و ما نیز نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی نگاه خود به این صنعت هستیم.

او با تأکید بر ویژگی‌های متفاوت گردشگری گلستان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور افزود: جنس و تنوع گردشگری در گلستان متفاوت است و برای بهره‌گیری از این ظرفیت باید برای تبدیل جاذبه‌ها به محصولات قابل عرضه و تجربه‌های گردشگری، برنامه‌ریزی هدفمند انجام شود.

فعالی خاطرنشان کرد: در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان، استفاده از ظرفیت مشاوران و تهیه طرح‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، شناسایی استان‌های هدفی است که بیشترین تردد و ورود مسافر را به گلستان دارند تا متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای این بازارها، برنامه‌های جدیدی برای جذب و ماندگاری گردشگران طراحی شود.

او گفت: استان گلستان میان دو قطب مهم گردشگری کشور در حوزه‌های سیاحتی و زیارتی قرار گرفته و حجم قابل‌توجهی از مسافران از استان عبور می‌کنند. باید برای بهره‌گیری از این جریان سفر و تبدیل مسافران عبوری به گردشگران ماندگار برنامه داشته باشیم.

فعالی با بیان این‌که گردشگری صنعتی فرابخشی است، گفت: توسعه گردشگری صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست و زمانی می‌توان شاهد رونق و شکوفایی این صنعت بود که همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط در کنار آن قرار گیرند.

او همچنین به ظرفیت صنایع‌دستی گلستان اشاره کرد و افزود: بیش از ۴۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در سطح استان فعالیت دارند و گلستان از تنوع بسیار بالایی در رشته‌های صنایع‌دستی برخوردار است. محصولات فاخر و ارزشمندی توسط هنرمندان استان تولید می‌شود که معرفی و پیوند آن‌ها با گردشگری می‌تواند علاوه بر تقویت اقتصاد هنرمندان، به غنای تجربه سفر در گلستان کمک کند.

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