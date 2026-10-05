به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: شب فرهنگی روستای بیابانک در روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰ در تکیه روستای بیابانک برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی روستای بیابانک، در این رویداد از کتاب بیابانک نیز رونمایی می‌شود.

او با اشاره به اهمیت این رویداد در ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ گردشگری در مناطق تاریخی تصریح کرد: این مراسم که با حضور صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی کشور برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه است و امیدواریم با حضور علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی، شاهد رونمایی از این اثر مکتوب و ترویج فرهنگ اصیل روستایی باشیم.

طاهریان با اشاره به اینکه بافت تاریخی روستای بیابانک به شماره ۳۳۱۱۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: بیابانک در ۱۲ کیلومتری شهر سمنان، ۷ کیلومتری شهرستان سرخه و در ۲۱۶ کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است.

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