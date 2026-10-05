به گزارش میراث آریا، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در شرق و جنوب شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

او افزود: در گیلان، غرب مازندران و برخی نقاط واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی شامل کرمانشاه، ایلام و لرستان نیز افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات زاگرس مرکزی، البرز غربی و گیلان، بارش، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه نیز در مناطقی از غرب و شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، همچنین گیلان و مازندران، بارش و رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

او ادامه داد: روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در مناطقی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۹ و حداکثر دمای آن ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به رگبار و رعدوبرق، گفت: براساس این هشدار، امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، جنوب کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و مرکز اصفهان، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او تصریح کرد: در برخی نقاط این مناطق نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و لازم است شهروندان نسبت به شرایط ناپایدار جوی توجه داشته باشند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: این شرایط جوی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های تهران و البرز ادامه خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

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