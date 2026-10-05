به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علی حسینی گفت: جلسه کمیته برنامه ریزی روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۸۵ به ریاست سید اصغر تقوی، فرماندار ملارد، و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد و موضوع میزان تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و آخرین وضعیت اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

او افزود: در این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارشی از روند اجرای پروژه‌ها و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی ارائه کردند و موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملارد تأکید کرد: پیگیری روند تخصیص و جذب اعتبارات و رفع موانع اجرایی پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان داشته باشد.

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