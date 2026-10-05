کاخ سلیمانیه؛ روایتی از هویت تاریخی کرج برای نسل امروز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بعد از ظهر روز یکشنبه، ۱۲ مهرماه، حمید حشمدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کرج، در آستانه روز کرج با حضور در کاخ موزه سلیمانیه، از این بنای تاریخی بازدید کرد.

رضا خلج، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در حاشیه این بازدید گفت: این شهر امروز با تصویری که از یک کلانشهر پرجمعیت و پویا در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد شناخته می‌شود، اما پیش از آنکه به شکل امروز توسعه پیدا کند، از سابقه تاریخی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار بوده است.

او بیان کرد: بخشی از این پیشینه در بناها و آثار تاریخی به جا مانده در شهرستان قابل مشاهده است و کاخ سلیمانیه یکی از مهم‌ترین این بناهاست که می‌تواند در معرفی گذشته کرج و شکل‌گیری شناخت دقیق‌تر شهروندان از هویت تاریخی آن نقش داشته باشد.

خلج بیان کرد: وقتی درباره کرج صحبت می‌کنیم، نباید تاریخ آن را فقط در چند بنای تاریخی خلاصه کنیم. تاریخ این شهر مجموعه‌ای از بناها، محوطه‌ها، روستاها، مسیرهای ارتباطی، فرهنگ و آداب و رسوم و ظرفیت‌های طبیعی است که در طول زمان در کنار هم شکل گرفته‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با بیان اینکه بخشی از این داشته‌ها برای خود شهروندان نیز ناشناخته است، گفت: یکی از موضوعاتی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، معرفی این ظرفیت‌ها به مردم خود کرج است؛ چراکه تا زمانی که شهروندان با داشته‌های تاریخی و فرهنگی محل زندگی خود آشنا نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که این آثار به شکل مناسبی در عرصه گردشگری معرفی شوند.

او گفت: کاخ سلیمانیه برای ما فقط یک ساختمان تاریخی نیست. این بنا بخشی از گذشته این منطقه را در خود جای داده و هرچه مردم بیشتر درباره آن بدانند، نگاهشان به میراث تاریخی شهر نیز متفاوت‌تر خواهد شد.

خلج با اشاره به برنامه‌های روز کرج اظهار کرد: مناسبت روز کرج می‌تواند فرصتی برای پرداختن به بخش‌هایی از تاریخ و فرهنگ این شهر باشد که در جریان زندگی روزمره کمتر دیده می‌شوند. بازگشایی کاخ سلیمانیه نیز از این منظر اهمیت دارد که مردم بتوانند در یک فضای واقعی با بخشی از تاریخ شهر خود مواجه شوند.

این مسئول توضیح داد: معرفی میراث فرهنگی نباید فقط برای گردشگران انجام شود. پیش از هر چیز باید خود شهروندان یک شهر آثار تاریخی آن را بشناسند. وقتی مردم بدانند در شهری با چه پیشینه‌ای زندگی می‌کنند، نگاه آنها به بناهای تاریخی و ضرورت حفاظت از آنها نیز تغییر می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: کرج از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و این ظرفیت‌ها فقط به آثار تاریخی محدود نمی‌شود.

او بیان کرد: طبیعت، روستاها، جاذبه‌های تاریخی، صنایع دستی و ظرفیت‌های فرهنگی از جمله داشته‌هایی هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر مجموعه متنوعی از جاذبه‌های گردشگری را در کرج شکل دهند.

خلج ادامه داد: کرج به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تهران و استان‌های غربی و شمالی، سال‌ها بیشتر به عنوان یک شهر عبوری دیده شده است، در حالی که این شهرستان ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان با معرفی و برنامه‌ریزی مناسب، برای آن گردشگر جذب کرد و ماندگاری گردشگر را افزایش داد.

این مسئول با تأکید بر اینکه معرفی ظرفیت‌های گردشگری نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، گفت: میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را معرفی و فعال کند و در این زمینه همکاری مدیریت شهری، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه گردشگری، بخش خصوصی و جوامع محلی ضروری است.

خلج با بیان اینکه حفاظت از بناهای تاریخی نیز بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بناهای تاریخی اگر از زندگی مردم جدا شوند، به مرور فقط به ساختمان‌هایی قدیمی تبدیل می‌شوند. ارتباط مردم با این بناها و شناختی که از آنها پیدا می‌کنند، در حفاظت از میراث فرهنگی مؤثر است.

او تصریح کرد: بازدید عمومی از بناهای تاریخی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند این ارتباط را ایجاد کند و به همین دلیل فراهم کردن شرایط بازدید شهروندان از کاخ موزه سلیمانیه در ایام روز کرج مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج از امکان بازدید رایگان شهروندان از کاخ موزه سلیمانیه خبر داد و گفت: از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه، شهروندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ به صورت رایگان از کاخ موزه سلیمانیه بازدید کنند.

او با دعوت از شهروندان برای بازدید از این مجموعه تاریخی، افزود: این فرصت می‌تواند زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر خانواده‌ها، جوانان و نسل جدید با بخشی از گذشته کرج باشد.

خلج گفت: نسل جدید بیشتر کرج امروز را می‌بیند؛ شهری با خیابان‌ها، ساختمان‌ها و زندگی شهری امروز. در حالی که پشت این تصویر، تاریخی وجود دارد که باید دیده و روایت شود. اگر بتوانیم این گذشته را به زبان قابل فهم برای نسل امروز معرفی کنیم، بخش مهمی از هویت شهر نیز بهتر شناخته خواهد شد.

این مسئول تأکید کرد: هدف از برنامه‌هایی از این دست صرفاً افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیست، بلکه ایجاد ارتباط میان مردم و میراث تاریخی شهر است و این ارتباط می‌تواند در ادامه به شناخت بیشتر و حساسیت نسبت به حفاظت از آثار تاریخی منجر شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در پایان گفت: روز کرج فرصت مناسبی است تا درباره داشته‌های این شهر بیشتر صحبت کنیم. کرج فقط شهری برای زندگی امروز نیست؛ گذشته‌ای دارد که بخشی از هویت آن را شکل داده و معرفی این گذشته به مردم، یکی از کارهایی است که می‌تواند به شناخت بهتر شهر و ظرفیت‌های آن کمک کند.

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